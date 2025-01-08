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راكب من نيويورك يوثق حرائق كاليفورنيا من الطائرة أثناء رحلته إلى لوس أنجلوس

راكب من نيويورك يوثق حرائق كاليفورنيا من الطائرة أثناء رحلته إلى لوس أنجلوس
راكب من نيويورك يوثق حرائق كاليفورنيا من الطائرة أثناء رحلته إلى لوس أنجلوس Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم: يورونيوز
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تمكن أحد الركاب على متن رحلة تجارية من نيويورك إلى لوس أنجلوس من تسجيل فيديو يظهر الحرائق التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

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واندلعت حرائق غابات قوية في منطقة لوس أنجلوس يوم الأربعاء، مما تسبب في دمار هائل، وأجبر السكان على الفرار من منازلهم وسط النيران العاتية والرياح القوية وسحب الدخان الكثيف.

بدأت النيران في التوهج مساء الثلاثاء بالقرب من محمية طبيعية في التلال الداخلية شمال شرق المدينة، بينما اجتاحت حرائق أخرى حي "باسيفيك باليسيدس" في لوس أنجلوس بعد ساعات من اندلاعها.

كما اندلع حريق ثالث في الساعة 10:30 مساءً في منطقة "سيلمار" الشمالية، مما دفع السلطات لإجلاء السكان. ولا تزال أسباب الحرائق الثلاثة قيد التحقيق.

المصادر الإضافية • أب

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