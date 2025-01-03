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تحطم طائرة في جنوب كاليفورنيا يخلّف قتيلين و19 مصاباً

حريق متفجر أثناء اصطدام طائرة صغيرة بمبنى تجاري في فوليرتون بولاية كاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025
حريق متفجر أثناء اصطدام طائرة صغيرة بمبنى تجاري في فوليرتون بولاية كاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025 Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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تحطمت طائرة صغيرة، الخميس، في سقف مبنى مصنع أثاث مزدحم بجنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، وفقًا لشرطة فوليرتون.

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وأوضحت الشرطة أن القتلى كانوا على متن الطائرة، بينما أصيب العاملون داخل المبنى. تم نقل 11 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى ثمانية آخرون الإسعافات الأولية في الموقع وغادروا.

وقع الحادث بعد أقل من دقيقتين من إقلاع الطائرة من مطار فوليرتون البلدي في مقاطعة أورانج، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات عن منتجع ديزني لاند الشهير.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة قريبة الطائرة وهي تميل على أحد جوانبها قبل أن تصطدم بالمبنى، مما تسبب بانفجار وحريق تصاعد منه دخان أسود كثيف.

طائرة صغيرة على وشك الاصطدام بمبنى تجاري في فوليرتون بولاية كاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025
طائرة صغيرة على وشك الاصطدام بمبنى تجاري في فوليرتون بولاية كاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025AP
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وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطيار أبلغ برج المراقبة بنيته العودة للهبوط اضطراريًا، لكن السبب وراء ذلك لا يزال غير معروف.

وكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة يشغله مصنع "مايكل نيكولاس ديزاينز" لصناعة الأثاث، بداخله نحو 200 عامل أثناء الحادث. وذكرت السلطات أن عمليات الإخلاء وإخماد الحريق بدأت فور وصول فرق الطوارئ إلى الموقع.

فجوة كبيرة في مبنى تجاري بعد تحطم طائرة صغيرة على سطح المبنى في فوليرتون بكاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025
فجوة كبيرة في مبنى تجاري بعد تحطم طائرة صغيرة على سطح المبنى في فوليرتون بكاليفورنيا يوم الخميس 2 يناير 2025AP

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة كانت من طراز "فانز آر في-10"، وهي ذات محرك واحد وأربعة مقاعد. وأكد مجلس سلامة النقل الوطني فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت مدينة فوليرتون الحادث بأنه "مأساة مؤلمة"، معبرة عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم. وأكد عمدة المدينة، فريد جونغ، التزام السلطات بتقديم الدعم للمتضررين والعمل مع الجهات المختصة لكشف تفاصيل الحادث.

رجال الإطفاء يعتنون بالأشخاص بعد تحطم طائرة عبر سقف مبنى بالقرب من مطار فوليرتون يوم الخميس 2 يناير 2025 في فوليرتون، كاليفورنيا
رجال الإطفاء يعتنون بالأشخاص بعد تحطم طائرة عبر سقف مبنى بالقرب من مطار فوليرتون يوم الخميس 2 يناير 2025 في فوليرتون، كاليفورنياJeff Gritchen/ Orange County Register/SCNG

من الجدير بالذكر أن حادثًا مشابهًا وقع في نوفمبر الماضي بالقرب من مطار فوليرتون، حيث تحطمت طائرة صغيرة أثناء هبوط اضطراري، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متوسطة.

عمال يقفون بالقرب من خطوط الشرطة في مكان تحطم طائرة صغيرة، الخميس، 2 يناير 2025، في فوليرتون، كاليفورنيا
عمال يقفون بالقرب من خطوط الشرطة في مكان تحطم طائرة صغيرة، الخميس، 2 يناير 2025، في فوليرتون، كاليفورنياKyusung Gong/AP

كما أن مدينة فوليرتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة، تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق لوس أنجلوس، وتحتضن مطارًا صغيرًا ومنطقة صناعية وسكنية.

المصادر الإضافية • أب

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