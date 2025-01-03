تحطم طائرة في جنوب كاليفورنيا يخلّف قتيلين و19 مصاباً

تحطمت طائرة صغيرة، الخميس، في سقف مبنى مصنع أثاث مزدحم بجنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، وفقًا لشرطة فوليرتون.
وأوضحت الشرطة أن القتلى كانوا على متن الطائرة، بينما أصيب العاملون داخل المبنى. تم نقل 11 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى ثمانية آخرون الإسعافات الأولية في الموقع وغادروا.
وقع الحادث بعد أقل من دقيقتين من إقلاع الطائرة من مطار فوليرتون البلدي في مقاطعة أورانج، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات عن منتجع ديزني لاند الشهير.
وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة قريبة الطائرة وهي تميل على أحد جوانبها قبل أن تصطدم بالمبنى، مما تسبب بانفجار وحريق تصاعد منه دخان أسود كثيف.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطيار أبلغ برج المراقبة بنيته العودة للهبوط اضطراريًا، لكن السبب وراء ذلك لا يزال غير معروف.
وكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة يشغله مصنع "مايكل نيكولاس ديزاينز" لصناعة الأثاث، بداخله نحو 200 عامل أثناء الحادث. وذكرت السلطات أن عمليات الإخلاء وإخماد الحريق بدأت فور وصول فرق الطوارئ إلى الموقع.
من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة كانت من طراز "فانز آر في-10"، وهي ذات محرك واحد وأربعة مقاعد. وأكد مجلس سلامة النقل الوطني فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث.
وفي بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت مدينة فوليرتون الحادث بأنه "مأساة مؤلمة"، معبرة عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم. وأكد عمدة المدينة، فريد جونغ، التزام السلطات بتقديم الدعم للمتضررين والعمل مع الجهات المختصة لكشف تفاصيل الحادث.
من الجدير بالذكر أن حادثًا مشابهًا وقع في نوفمبر الماضي بالقرب من مطار فوليرتون، حيث تحطمت طائرة صغيرة أثناء هبوط اضطراري، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متوسطة.
كما أن مدينة فوليرتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة، تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق لوس أنجلوس، وتحتضن مطارًا صغيرًا ومنطقة صناعية وسكنية.