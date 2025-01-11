رئيس الموساد يتجه إلى قطر لبحث وقف إطلاق النار والقصف الإسرائيلي يحصد مزيدا من الأرواح في غزة

بقلم: يورونيوز

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في هذا السياق، طالبت منظمة الصحة العالمية بتيسير وصول طواقمها إلى مستشفى العودة لضمان استمراره في تقديم الخدمات الصحية. من جهته، كشف فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا عن نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية إلى مكان آمن من غزة والضفة الغربية.

من جانب آخر، طالب الصحفيون في غزة المجتمع الدولي بحمايتهم من الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، وذلك في مراسم وداع الصحفي سائد نبهان الذي قُتل برصاص قناص إسرائيلي، ليصل عدد الصحفيين الذين سقطوا بنيران الدولة العبرية إلى 203.

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بنقل رسالة إيجابية من حماس إلى تل أبيب، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل مع فريق المفاوضات. في المقابل، قال الناطق باسم الحركة جهاد طه إن نتائج ما توصل له الوسطاء في غزة في" ملعب إسرائيل" وأنهم بانتظار الرد.