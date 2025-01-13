دراما في إيطاليا: مؤسسة حقوقية تطالب باعتقال جنرال بارز في الجيش الإسرائيلي بتهمة تجويع أطفال غزة

بقلم: يورونيوز

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وأشار التقرير إلى أن دياب أبو جهجه، أحد مؤسسي المنظمة، أوضح أنه تم تقديم الطلب إلى السلطات الإيطالية التي تشارك في اتفاقية روما، والتي تُمكن المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجنرال الإسرائيلي خلال حضوره اجتماعًا سريًا في إيطاليا.

الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية @COGAT_Heb

وأكد أبو جهجه في مقابلة لموقع "الديمقراطية الآن" أن المنظمة تواصل العمل من أجل التحقيق مع عليان، مشيرًا إلى أنه يُعتقد أن القيود التي فرضتها إسرائيل على قطاع غزة ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني هناك. وأضاف أن إيطاليا، باعتبارها عضوًا في اتفاقية روما، مُلزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين الدولية.

وتسعى المنظمة إلى تسليط الضوء على المسؤولين الإسرائيليين الذين يعتقدون أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة، بعد أن قدمت طلبات اعتقال مماثلة ضد جنود إسرائيليين في دول أخرى مثل السويد والبرازيل.

في حال قبول الطلب، ستتمكن المحكمة الجنائية الدولية من استجواب الجنرال عليان بشأن دورِه في الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة "هند رجب"، التي تأسست في سبتمبر 2024، تركز جهودها على توثيق الجرائم المرتكبة من قبل الجنود الإسرائيليين وتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كشف "البصمات الرقمية" للجنود الذين يُعتقد أنهم ضالعون في هذه الانتهاكات.