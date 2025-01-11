الداخلية السورية تعلن عن إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب قرب دمشق على يد تنظيم داعش

بقلم: يورونيوز

اعلان

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن: "جهاز الاستخبارات العامة وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، ينجح في إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة".

فيما نشرت كالة الأنباء السورية "سانا" عن صوراً للمشتبه بهم الذين خططوا لتنفيذ الهجوم.

وتواصل قوات الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في عدد من المحافظات لملاحقة عناصر عسكرية من النظام السوري السابق، بالإضافة إلى عدد من المطلوبين بتهم مختلفة.