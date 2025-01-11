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الداخلية السورية تعلن عن إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب قرب دمشق على يد تنظيم داعش

أعضاء من مجموعة الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم الخوذ البيضاء، يضعون على شاحنة جثث ورفات بشرية بالقرب من مقام الست زينب، جنوب دمشق، الأربعاء، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024
أعضاء من مجموعة الدفاع المدني السوري، المعروفة باسم الخوذ البيضاء، يضعون على شاحنة جثث ورفات بشرية بالقرب من مقام الست زينب، جنوب دمشق، الأربعاء، 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في منطقة قريبة من دمشق على يد عناصر من تنظيم "داعش". وأوضحت الوزارة أنه تم اعتقال المتورطين في المحاولة، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها على مواجهة كافة المحاولات" الإرهابية" التي تهدد أمن البلاد.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن: "جهاز الاستخبارات العامة وعبر الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم داعش، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، ينجح في إحباط محاولة لتنظيم داعش بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة".

فيما نشرت كالة الأنباء السورية "سانا" عن صوراً للمشتبه بهم الذين خططوا لتنفيذ الهجوم.

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