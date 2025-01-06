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"سوريا ستصبح تحت قيادتك دولة رائدة".. ماذا طلب نجل الحاخام اليهودي أبراهام حمرا من الشرع؟

بخور شمانتوب،رئيس الطائفة اليهودية في سوريا يتحدث مع رجل سوري خلال زيارته لكنيس جوبر المدمر، في حي جوبر، في دمشق، سوريا، الخميس، 26 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بخور شمانتوب،رئيس الطائفة اليهودية في سوريا يتحدث مع رجل سوري خلال زيارته لكنيس جوبر المدمر، في حي جوبر، في دمشق، سوريا، الخميس، 26 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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بعث الحاخام بنيامين حمرا، نجل الأب الروحي لليهود السوريين واللبنانيين، أبراهام حمرا، برسالة إلى زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المكنى بأبو محمد الجولاني. فما الذي جاء فيها؟

في رسالة نشرتها هيئة البث الإسرائيلية بثلاث لغات، طالب بنيامين حمرا الجولاني بحماية الأماكن التاريخية اليهودية والحفاظ على ما تبقى من الجالية اليهودية، قائلًا: "أكتب لك في هذه الأيام العظيمة التي تبشر بالأمل للشعب السوري بأكمله، واسمح لي أولاً أن أقدم التهاني وأنا أؤمن بأن هذه الخطوة التاريخية لم تأتِ صدفة وإنما هي وحي إلهي..."

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وأضاف حمرا: "على امتداد السنين، كانت الجالية اليهودية في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الغني والمتنوع للشعب السوري، وهناك مواقع أثرية وتاريخية ودينية، كنس قديمة ومدافن لكبار رجالات الدين اليهود، والتي تعتبر تراثاً ثقافياً ومعنوياً لكل يهود العالم".

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وتابع الحاخام: "والدي حرص خلال ثلاثة عقود على الحفاظ على هذا التراث بالتعاون مع النظام السابق، وبصفتي راعي الطائفة اليهودية السورية في إسرائيل، أطلب من سيادتكم العمل من أجل الحفاظ على ما تبقى من اليهود في سوريا والحفاظ على الأماكن المقدسة، وعلى سبيل المثال أذكر الكنيس اليهودي في جوبر والمغارة التاريخية فيه... وكلي ثقة بأن سوريا تحت قيادتك ستصبح دولة رائدة ثقافياً ومعنوياً".

يذكر أن الحاخام أبراهام حمرا هاجر إلى إسرائيل في عام 1994 واستقر في حولون حيث تم تعيينه حاخاماً في المجلس الديني. وقد وافته المنية عام 2021 عن عمر يناهز 78 عاماً.

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