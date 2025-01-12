موت قطتين وإصابة ثالث بالعمى والعجز بعد شربها حليباً نيئا ملوثا بانفلونزا الطيور بولاية كاليفورينا

بقلم: يورونيوز

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شربت القطط الحليب الملوث من منتجات مزرعة "راو فارم" في فريسنو، والتي سُحبت منتجاتها من الأسواق في كانون الأول/ديسمبر عقب اكتشاف تلوثها بفيروس إنفلونزا الطيور. ووفقًا لمسؤولي الصحة في الولاية والمقاطعة، تم تأكيد نفوق الحيوانات بسبب الإصابة بالفيروس.

محاولات العناية تتحول إلى كارثة

ذكر جورنيل أنه اعتاد شرب الحليب الخام من المزرعة لعدة أشهر بعدما سمع عن فوائده المزعومة، وقرر تقديمه لقططه لتحسين صحتها، خاصة القط ألكسندر الذي كان يعاني من فقدان الوزن.

نُقل ألكسندر إلى المستشفى البيطري حيث عولج بأدوية مضادة للفيروسات، وأظهرت الفحوصات التي أجريت في مختبرات وزارة الزراعة الأمريكية وجامعة كورنيل إصابته بفيروس H5N1، لكن الجهود الطبية لم تسعف ألكسندر حيث توفي يوم عيد الشكر، وتبعه بعد يومين قط ثان يدعى توكسي.

قطتي جوزيف جورنيل اللتين توفيتا بعد إصابتهما بإنفلونزا الطيور Joseph Journell/AP

عاد القط الثالث، بيغ بوي، إلى المنزل أعمى وعاجزًا عن استخدام ساقيه الخلفيتين، لكنه يتعافى تدريجيًا. أما القط الرابع، كليو، فلم يشرب الحليب وبقي بصحة جيدة.

هل من إثباتات علمية؟

طالب جورنيل مالك مزرعة "رو فارم"، مارك مكافي، بتعويض 12,000 دولار أنفقها على علاج القطط. لكن مكافي رفض الاتهامات، مشيرًا إلى أن الأبحاث الأولية لم تثبت قدرة الفيروس على إصابة الحيوانات بعد تعبئته وبيعه بأيام.

من جهته، أوضح ريتشارد ويبي، خبير الإنفلونزا في مستشفى سانت جود، أن بقاء الفيروس في الحليب يمكن أن يختلف بناءً على ظروف الحفظ، وأكد خبراء في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن القطط التي شربت الحليب النيء أصيبت بأمراض عصبية أدت إلى نفوقها.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، توفيت نحو 12 قطة في كاليفورنيا نتيجة تناول حليب خام أو طعام نيء للحيوانات الأليفة ملوث بإنفلونزا الطيور. يأتي ذلك في ظل تفشي واسع للفيروس أصاب أكثر من 900 قطيع من الأبقار الحلوب في 16 ولاية أمريكية، 80% منها في كاليفورنيا.

وحذر مسؤولو الصحة الفيدراليون وسلطات الولاية من مخاطر شرب الحليب الخام، وأوصوا بعدم تقديم أي منتجات نيئة للحيوانات الأليفة، بما في ذلك اللحوم. وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن المنتجات القادمة من المزارع المصابة يجب أن تكون مطهية أو مبسترة بشكل جيد لضمان القضاء على الفيروس.