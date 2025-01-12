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زلزال يضرب جنوب غرب المكسيك بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي

صخرة ضخمة على طريق بعد يوم واحد من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا بولاية ميتشواكان في المكسيك. 20 سبتمبر/أيلول 2022.
صخرة ضخمة على طريق بعد يوم واحد من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا بولاية ميتشواكان في المكسيك. 20 سبتمبر/أيلول 2022. Copyright Armando Solis/AP
Copyright Armando Solis/AP
بقلم: يورونيوز
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المكسيك ليست غريبة عن الزلازل بسبب موقعها بالقرب من أجزاء متصادمة من القشرة الأرضية. ففي السنوات الأربعين الماضية، كان هناك ما لا يقل عن سبعة زلازل بقوة 7 درجات أو أكبر

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة في جنوب غرب المكسيك في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم يتسبب في أضرار جسيمة أو إصابات.

وقالت إن مركز الزلزال كان على بعد 21 كيلومتراً (13 ميلاً) جنوب شرق أكويلا بالقرب من حدود ولايتي كوليما وميتشواكان على عمق 34 كيلومتراً (21 ميلاً).

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على منصة التواصل الاجتماعي X إن الزلزال دفع فرق الاستجابة للطوارئ إلى مراجعة بروتوكولها وكتبت ”لا توجد تطورات جديدة“.

وقال معهد الضمان الاجتماعي في المكسيك إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر (372 ميلاً) شرق مركز الزلزال - بالقرب من قرية كولكومان الجبلية في ميتشواكان.

وقد نشر بعض الأشخاص في كولكومان وفي أوروابان، ثاني أكبر مدينة في ميتشواكان، لقطات من كاميرات المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة 2:32 صباحًا بالتوقيت المحلي، والتي أظهرت تمايل المباني واهتزاز السيارات المتوقفة. وذكر آخرون أنهم ركضوا إلى الشوارع في انتظار توقف الاهتزاز.

وقالت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك إنه حتى الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، كان هناك 329 هزة ارتدادية. وقدرت قوة الزلزال ب 6.1 درجة. وليس من غير المعتاد أن تختلف القياسات الأولية.

والمكسيك ليست غريبة عن الزلازل بسبب موقعها بالقرب من أجزاء متصادمة من القشرة الأرضية. ففي السنوات الأربعين الماضية، كان هناك ما لا يقل عن سبعة زلازل بقوة 7 درجات أو أكبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 10,000 شخص - معظمهم في زلزال مدمر بقوة 8.0 درجة في عام 1985.

المصادر الإضافية • أ ب

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