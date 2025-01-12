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باكستان: مظاهرة حاشدة بمدينة كراتشي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة

مظاهرة حاشدة بالعاصمة الباكستانية كراتشي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة
مظاهرة حاشدة بالعاصمة الباكستانية كراتشي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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تجمع مئات من المتظاهرين في كراتشي يوم الأحد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية، مرددين هتافات "فلسطين حرة حرة".

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وقال منيم زافر خان، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، في تصريح له: "لقد تم قصف غزة لمدة 450 يومًا، وتم تدمير المدينة بالكامل". وأضاف: "جئنا هنا لنخبر العالم أن الشعب الباكستاني لا يقبل بحل الدولتين، وندعو حكام الدول الإسلامية جميعًا للوقوف في وجه إسرائيل وإدانتها".

من جانبها، أشارت زينب ناصر، إحدى المشاركات في المسيرة إلى أنها: "جئت لدعم إخوتي وأخواتي في غزة. أريدهم أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم. كلنا في باكستان نشعر بألمهم. غزة جزء أساسي من العالم الإسلامي، وسنستمر في دعمها حتى تحقق حريتها".

المصادر الإضافية • أب

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