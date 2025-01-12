باكستان: مظاهرة حاشدة بمدينة كراتشي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

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وقال منيم زافر خان، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، في تصريح له: "لقد تم قصف غزة لمدة 450 يومًا، وتم تدمير المدينة بالكامل". وأضاف: "جئنا هنا لنخبر العالم أن الشعب الباكستاني لا يقبل بحل الدولتين، وندعو حكام الدول الإسلامية جميعًا للوقوف في وجه إسرائيل وإدانتها".

من جانبها، أشارت زينب ناصر، إحدى المشاركات في المسيرة إلى أنها: "جئت لدعم إخوتي وأخواتي في غزة. أريدهم أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم. كلنا في باكستان نشعر بألمهم. غزة جزء أساسي من العالم الإسلامي، وسنستمر في دعمها حتى تحقق حريتها".