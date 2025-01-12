عاصفة ثلجية قوية تشل حركة الملاحة الجوية مؤقتا بمطار سان بطرسبرغ في روسيا

بقلم: يورونيوز

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وذكر آرتيوم كورينيكو، المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الروسية، أن 33 رحلة كانت متجهة إلى سانت بطرسبرغ قد تم تحويلها إلى مطارات بديلة، معظمها في موسكو، حتى الساعة 12:35 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت لاحق، أعلن المطار عن إعادة فتحه لاستقبال الرحلات في الساعة 1:31 ظهرًا، مع توقعات بأن يتوقف تساقط الثلوج بعد الساعة 3:00 عصرًا بالتوقيت المحلي. وقد بلغت طبقة الثلوج في المدينة 29 سنتيمترًا.