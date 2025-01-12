Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

عاصفة ثلجية قوية تشل حركة الملاحة الجوية مؤقتا بمطار سان بطرسبرغ في روسيا

مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ يتوقف عن العمل بسبب تساقط الثلوج الكثيفة
مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ يتوقف عن العمل بسبب تساقط الثلوج الكثيفة Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

توقف مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية عن استقبال الرحلات الجوية يوم الأحد بسبب تساقط الثلوج الكثيفة. وأعلن المطار عبر قناته الرسمية على تلغرام أنه تم تعليق عمليات استقبال ومغادرة الطائرات من أجل تنظيف المدرجات من الثلوج.

اعلان

وذكر آرتيوم كورينيكو، المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية التابعة لوزارة النقل الروسية، أن 33 رحلة كانت متجهة إلى سانت بطرسبرغ قد تم تحويلها إلى مطارات بديلة، معظمها في موسكو، حتى الساعة 12:35 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت لاحق، أعلن المطار عن إعادة فتحه لاستقبال الرحلات في الساعة 1:31 ظهرًا، مع توقعات بأن يتوقف تساقط الثلوج بعد الساعة 3:00 عصرًا بالتوقيت المحلي. وقد بلغت طبقة الثلوج في المدينة 29 سنتيمترًا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

روسيا تعيد رسم استراتيجيتها في دونيتسك وتتجه لقطع خطوط الإمداد الحيوية

شاهد: الثلوج تشل حركة الطيران والتنقل في إنجلترا وألمانيا

عروض شتوية مذهلة.. الثلوج تكسو الجبال البولندية في بداية 2025