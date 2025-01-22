"ولا تنس نصيبك من الدنيا".. منازلة بكرات الثلج بين راهبات وأحد القساوسة في لويزيانا

شهدت مدينة ميتايري، قرب نيو أورلينز بولاية لويزيانا، مشهدا طريفا يوم الثلاثاء، حيث انخرط كاهن في معركة ودية بكرات الثلج مع ثلاث راهبات، وذلك بعد موجة برد قطبية نادرة اجتاحت المنطقة، جالبة معها الثلوج ودرجات حرارة متجمدة إلى عدة ولايات في شرق وجنوب الولايات المتحدة.
وذكرت أبرشية "سانت كاترين أوف سيينا St. Catherine of Siena" الكاثوليكية، أن الأب تيم واجه الأخوات آنا مارغريت، ماريا كيلي، وفليسيتي في هذه اللحظة المرحة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر موجة البرد القطبية، المصحوبة برياح شديدة البرودة، في التأثير على المناطق المتضررة في الولايات المتحدة طوال الأسبوع.
هذا وأفادت التقارير، أن العاصفة الشتوية تسببت في تساقط كميات كبيرة من الثلوج على ولايات لويزيانا وتكساس وفلوريدا، حيث سجلت نيو أورلينز تساقطا قياسيا بلغ نحو 25 سنتيمترا من الثلوج.