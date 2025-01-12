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مقتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار مطعم شمال غرب التشيك

صورة من الأرشيف لرجال الإطفاء يعملون في مكان وقوع انفجار قوي نتيجة تسرب غاز في مبنى في وسط براغ، جمهورية التشيك، الاثنين 29 أبريل/نيسان 2013.
صورة من الأرشيف لرجال الإطفاء يعملون في مكان وقوع انفجار قوي نتيجة تسرب غاز في مبنى في وسط براغ، جمهورية التشيك، الاثنين 29 أبريل/نيسان 2013. Copyright AP /CTK, Stanislav Zbynek
Copyright AP /CTK, Stanislav Zbynek
بقلم: يورونيوز
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لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 8 آخرون جراء انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمدينة موست شمال غرب التشيك، مما أدى إلى اشتعال المبنى، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ اليوم الأحد.

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وأفادت السلطات بإجلاء 30 شخصًا من المطعم والمباني المحيطة به، وقالت خدمة الإنقاذ من الحرائق التشيكية على منصة "إكس" إنه "وفقًا للمعلومات الأولية من الشهود، انقلبت مدفأة مما تسبب في اندلاع حريق".

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من جهته، صرح وزير الداخلية فيت راكوسان للإذاعة التشيكية بأن السبب على الأرجح في الانفجار هو انقلاب مدفأة غاز البروبان والبيوتان في الحديقة الأمامية للمطعم.

كما قالت فرقة الإطفاء إنها أنقذت أحد نزلاء المطعم المصاب بجروح خطيرة بعدما كان محاصراً في الحمام.

وفي حادث مشابه عام 2013، أسفر انفجار قوي نتيجة تسرب غاز في مبنى وسط العاصمة التشيكية براغ عن إصابة 40 شخصًا على الأقل، وقالت السلطات إن بعض الأشخاص قد يكونون مدفونين بين الأنقاض.

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