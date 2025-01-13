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مقتل 5 جنود إسرائيليين بينهم ضابط وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة من لواء ناحال في معارك شمال غزة

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أرشيف: جنود من قرفة المظليين على طول ممر ترابي أثناء اقترابهم من قرية لبنانية بعد عبورهم الحدود من شمال إسرائيل يوم السبت 12 آب 2006
أرشيف: جنود من قرفة المظليين على طول ممر ترابي أثناء اقترابهم من قرية لبنانية بعد عبورهم الحدود من شمال إسرائيل يوم السبت 12 آب 2006 Copyright DAVID GUTTENFELDER/AP
Copyright DAVID GUTTENFELDER/AP
بقلم: يورونيوز
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تستمر في الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ465. إذ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مسؤولًا فلسطينيًا توجه إلى قطر لإعداد قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم.

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وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى ان تل أبيب تأمل في أن ترفع حركة حماس عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في المرحلة الأولى مقابل زيادة من جانبها لعدد الأسرى الفلسطينيين "الكبار".

في هذه الأثناء، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من القطاع، حيث أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار على ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وأسفرت غارة على مدرسة تؤوي النازحين عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرين غرب محافظة غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وفي تطور آخر، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ليلًا سلسلة غارات عنيفة بين حومين الفوقا ودير الزهراني شمال نهر الليطاني، زاعمًا استهداف "مواقع لإطلاق الصواريخ تُستخدم لنقل أسلحة إلى حزب الله".

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