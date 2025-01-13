روسيا تعلن رسميا عن موعد التوقيع على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع إيران

بقلم: يورونيوز

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ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين روسيا وإيران في عدة مجالات، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والنقل، واللوجستيات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. ومن المتوقع أن يكون مشروع "ممر النقل الشمالي-الجنوبي"، الذي يربط روسيا وإيران بعدد من الدول الأخرى، أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الشراكة، وفقاً لصحيفة "موسكو تايمز".

أما البيان الصادر عن الكرملين، سيتناول الاتفاق تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك في مجالات الدفاع والطاقة.

كما من المتوقع أن يتطرق إلى قضايا أمنية إقليمية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا وإيران تقاربًا ملحوظًا، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

من جانبه، كشف السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن الاتفاق يتضمن مقدمة و47 فصلًا. وأوضح أن الوثيقة تغطي كافة جوانب العلاقات بين الدولتين مع مراعاة توازن المصالح وحماية السيادة واحترام وحدة الأراضي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن في ديسمبر 2024 عن التوجه لتوقيع هذا الاتفاق بحلول نهاية يناير، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة ما وصفه بالتحديات التي تفرضها الهيمنة الغربية على المنطقة.

وشهد التعاون بين روسيا وإيران شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث قدمت إيران الدعم العسكري لروسيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة من طراز "شاهد"، التي استخدمتها موسكو في الهجمات على المدن الأوكرانية. كما تعاون البلدان في مجال تصنيع طائرات مسيرة محلية من نوع "جيران-2"، بناءً على التقنيات الإيرانية.

يُذكر أن بوتين قد وقع اتفاق شراكة مشابهًا مع كوريا الشمالية، وافق بموجبه الطرفان على دعم عسكري متبادل في حال تعرض أحدهما لهجوم مسلح. وبعد أشهر من توقيع الاتفاق، أرسلت كوريا الشمالية نحو 12,000 جندي للمساعدة في صد غزو أوكراني في منطقة كورسك.