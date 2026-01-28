Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الشرع يصل موسكو للقاء بوتين والكرملين يعلق على خبر تسليم الأسد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لإجراء محادثات خلال لقائهما في القصر الكبير بالكرملين في موسكو، روسيا، يوم الأربعاء، 15 أكتوبر 2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لإجراء محادثات خلال لقائهما في القصر الكبير بالكرملين في موسكو، روسيا، يوم الأربعاء، 15 أكتوبر 2025. حقوق النشر  Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
حقوق النشر Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أكد بيسكوف أن التعاون بين موسكو ودمشق يتطور بشكل مستمر بعد تغيير القيادة في سوريا، مشددًا: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تتطور بشكل نشط عقب تغيير القيادة".

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي زيارته الثانية خلال أربعة أشهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وبثت روسيا صورًا للحظة وصول الشرع، وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، إن بوتين والشرع سيناقشان القضايا المتعلقة بوجود القوات المسلحة الروسية في سوريا، قائلًا: "لا أشك أن جميع القضايا المتعلقة بوجود قواتنا في سوريا ستُطرح أيضًا خلال مفاوضات اليوم".

وأكد بيسكوف أن التعاون بين موسكو ودمشق مستمر، مضيفًا بأن: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تتطور بشكل نشط عقب تغيير القيادة".

Related

وردًا على تقارير إعلامية ذكرت أن السلطات السورية تفاوض موسكو بشأن تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من روسيا، قال بيسكوف: "نحن لا نعلق على قضية الأسد".

وفيما يخص التقارير التي أشارت إلى طلب السلطات السورية انسحاب القوات الروسية من مطار في القامشلي، قال بيسكوف إن هذه المسائل من اختصاص وزارة الدفاع فقط: "أما نشر قواتنا المسلحة على أراضي الجمهورية العربية السورية، فهذا من اختصاص وزارة الدفاع، وننصح بالتواصل معهم".

وكان الكرملين قد أعلن يوم الثلاثاء أن المحادثات بين بوتين والشرع ستركز على المرحلة الانتقالية في سوريا والتطورات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن "مناقشة حالة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، فضلًا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه موسكو إلى تثبيت اتفاقات تضمن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في سوريا، فيما يضغط الشرع باتجاه تسليم بشار الأسد، الذي تؤويه روسيا منذ فراره إليها عقب الإطاحة به قبل أكثر من عام.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

"الوقت ينفد".. ترامب مهددًا طهران: الهجوم القادم سيكون سيئًا وأسطول ضخم يتجه بسرعة نحو إيران

خطط تركية في حال سقوط خامنئي.. لماذا تريد أنقرة إنشاء منطقة عازلة عند الحدود مع إيران؟

بوتين يلتقي ويتكوف الخميس.. وبرلين تصف ضربات روسية في أوكرانيا بـ"جرائم حرب"