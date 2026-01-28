الشرع يصل موسكو للقاء بوتين والكرملين يعلق على خبر تسليم الأسد

وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي زيارته الثانية خلال أربعة أشهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وبثت روسيا صورًا للحظة وصول الشرع، وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، إن بوتين والشرع سيناقشان القضايا المتعلقة بوجود القوات المسلحة الروسية في سوريا، قائلًا: "لا أشك أن جميع القضايا المتعلقة بوجود قواتنا في سوريا ستُطرح أيضًا خلال مفاوضات اليوم".

وأكد بيسكوف أن التعاون بين موسكو ودمشق مستمر، مضيفًا بأن: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تتطور بشكل نشط عقب تغيير القيادة".

وردًا على تقارير إعلامية ذكرت أن السلطات السورية تفاوض موسكو بشأن تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من روسيا، قال بيسكوف: "نحن لا نعلق على قضية الأسد".

وفيما يخص التقارير التي أشارت إلى طلب السلطات السورية انسحاب القوات الروسية من مطار في القامشلي، قال بيسكوف إن هذه المسائل من اختصاص وزارة الدفاع فقط: "أما نشر قواتنا المسلحة على أراضي الجمهورية العربية السورية، فهذا من اختصاص وزارة الدفاع، وننصح بالتواصل معهم".

وكان الكرملين قد أعلن يوم الثلاثاء أن المحادثات بين بوتين والشرع ستركز على المرحلة الانتقالية في سوريا والتطورات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن "مناقشة حالة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، فضلًا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه موسكو إلى تثبيت اتفاقات تضمن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في سوريا، فيما يضغط الشرع باتجاه تسليم بشار الأسد، الذي تؤويه روسيا منذ فراره إليها عقب الإطاحة به قبل أكثر من عام.