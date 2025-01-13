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الإمارات تستأنف نشاطها الدبلوماسي في لبنان وتعيد فتح سفارتها بعد انقطاع دام ثلاث سنوات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يستعرض حرس الشرف لدى وصوله إلى البرلمان اللبناني لأداء اليمين الدستورية كرئيس جديد، في بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يستعرض حرس الشرف لدى وصوله إلى البرلمان اللبناني لأداء اليمين الدستورية كرئيس جديد، في بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Hussein Malla/2025 AP
Copyright Hussein Malla/2025 AP
بقلم: يورونيوز
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وصل وفد إماراتي رفيع المستوى إلى لبنان يوم الاثنين للتحضير لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت بعد إغلاق دام أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وكانت الإمارات قد سحبت دبلوماسييها وأغلقت سفارتها في بيروت في أكتوبر 2021، متماشية مع موقف المملكة العربية السعودية، إثر تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني آنذاك انتقد فيها مشاركة التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وجاءت زيارة الوفد الإماراتي عقب محادثات جرت بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون، حيث اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة.

دعم الاستقرار في لبنان

وقد أوردت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أنّ العماد جوزيف عون، تلقّى  اتصالاً هاتفيا من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكّد له فيه وقوف بلاده "الى جانب لبنان والشعب اللبناني، والمساهمة في كل ما يعزز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، وأبلغه انه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي قررت الامارات "إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي خطابه الأول في البرلمان اللبناني بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد، في بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025.
الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي خطابه الأول في البرلمان اللبناني بعد أدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد، في بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025. Hussein Malla/2025 AP

فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "إعادة فتح السفارة يعكس حرص دولة الإمارات على دعم الاستقرار والتنمية في لبنان، والتزامها الثابت بتقديم الدعم الشامل للشعب اللبناني في مختلف القطاعات".

المصادر الإضافية • رويترز

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