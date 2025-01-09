"تفو عليك يا واطي" .. نائبة لبنانية تواجه هجوما حادا في البرلمان وترد بكلمات قاسية

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تخللت الجلسة البرلمانية الأولى مداخلات من عدة نواب، اعترض بعضهم على انتخاب عون، مستندين إلى المادة 49 من الدستور، التي تمنع موظفي الفئة الأولى، كالقضاة وقائد الجيش، من تولي الرئاسة قبل استقالتهم من المنصب بسنتين.

ووقفت النائبة المستقلة والصحفية السابقة بولا يعقوبيان لترد على المعترضين قائلة: "الانتهاك الدستوري الفعلي هو الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من سنتين"، مشيرة إلى أن المعارضين يستخدمون المادة كذريعة للتلكؤ عن انتخاب عون الذي يمتلك "كل المؤهلات" للرئاسة.

نائب لبناني، يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في مبنى البرلمان في وسط بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025. Hussein Malla/ AP

وأضافت يعقوبيان مستنكرة: "أود أن أصدق أن هناك حرصًا على الدستور، لولا أن الأحزاب نفسها هي التي خرقته"،لافتة إلى تغلغل الفساد في النظام.

وأثناء حديثها، قاطعها النائب عن حزب التيار الوطني الحر سليم عون قائلاً: "أنتِ غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجايّة تحاضري بالعفّة".

فيديو متداول للمشادة الكلامية بين النائبين

ففي عام 2017، وأثناء عملها كصحفية، أجرت يعقوبيان مقابلة مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في المملكة العربية السعودية عقب شائعات عن احتجازه، وحاولت الترويج للأجواء بوصفها طبيعية.

وبعد عام، صرحت يعقوبيان بأنها أخفت الحقيقة في مقابلتها مع الحريري، قائلة إنه كان محتجزًا فعلًا وربما تعرض لإهانات. ولا تزال هذه الواقعة تُستخدم ضدها من حين لآخر، كما حدث في الجلسة اليوم، إذ قال سليم عون إنها "يجب ألاّ تحاضر بالعفة"، وأضاف: "هي كاذبة .. وهذا عهر".

وردت يعقوبيان عليه قائلة: "تفو عليك يا واطي، إنت وتيارك بلا شرف وبلا أخلاق، وأنا ما بقبل جيب سيرة أمك أو أختك". وأضافت أنها كانت توجه انتقادًا سياسيًا بالأساس، و"لم تتعرض له، على عكس ما فعل، بالشخصي".

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يفتتح جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مبنى البرلمان في وسط بيروت، لبنان، الخميس، 9 يناير/كانون الثاني 2025 Hussein Malla/ AP

من جهته، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري شطب ما حصل من المحضر، متدخلًا لتهدئة الجلسة، لكنه قال ليعقوبيان: "بتدوري على الشر دوارة"، أي أنها غالبا ما تقصد إثارة المشاكل، على حد قوله.

وليست هذه المرة الأولى التي تسود فيها الفوضى في البرلمان اللبناني، الذي يصفه البعض بأنه "مدرسة المشاغبين" في بلاد الأرز، حيث يتحول كل "عرس" إلى "قرص" باللكنة اللبنانية الدارجة، حتى لو كان ديمقراطيًا..