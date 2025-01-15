Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

حرب غزة: وقف اتفاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل

احتفالات في غزة بإعلان وقف النار بشكل رسمي
احتفالات في غزة بإعلان وقف النار بشكل رسمي Copyright Abdel Kareem Hana/ AP.
Copyright Abdel Kareem Hana/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في اليوم الـ467 للحرب على غزة، نقل موقع "واللا" العبري عن وزارة القضاء أنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح إخلاء سبيلهم.

اعلان

يأتي ذلك وسط إضراب عام دعت إليه القوى الوطنية في محافظة جنين، بعدما أسفرت غارة إسرائيلية على مخيمها عن سقوط ستة قتلى على الأقل.

وخلال ساعات الفجر، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة غزة ومخيم النصيرات.

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المفاوضات استمرت لساعات خلال الليل وستُستأنف اليوم، غير أن الأسرى الأجانب لن يكونوا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المستوى السياسي أمر الجهات المعنية بالبقاء على أهبة الاستعداد لاحتمال إتمام الصفقة خلال يوم أو يومين.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل تعيش وقتًا حاسمًا ومصيريًا بالنسبة لأمنها ومستقبلها ووجودها، وذلك بعدما كان يفكر في الاستقالة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود نتيجة تفجير استهدف مركبة عسكرية في قباطية قرب جنين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"تيك توك" تخطط لإيقاف خدماتها في الولايات المتحدة بدءًا من الأحد.. ما لم يتدخل إيلون ماسك

القصف الإسرائيلي يطارد النازحين بقطاع غزة ويحيل خيامهم المهترئة إلى رماد

بن غفير يحرض سموتريتش على الاستقالة معه وحل الحكومة في حال تمّت صفقة غزة