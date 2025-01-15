حرب غزة: وقف اتفاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل

بقلم: يورونيوز

اعلان

يأتي ذلك وسط إضراب عام دعت إليه القوى الوطنية في محافظة جنين، بعدما أسفرت غارة إسرائيلية على مخيمها عن سقوط ستة قتلى على الأقل.

وخلال ساعات الفجر، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة غزة ومخيم النصيرات.

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المفاوضات استمرت لساعات خلال الليل وستُستأنف اليوم، غير أن الأسرى الأجانب لن يكونوا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المستوى السياسي أمر الجهات المعنية بالبقاء على أهبة الاستعداد لاحتمال إتمام الصفقة خلال يوم أو يومين.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل تعيش وقتًا حاسمًا ومصيريًا بالنسبة لأمنها ومستقبلها ووجودها، وذلك بعدما كان يفكر في الاستقالة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود نتيجة تفجير استهدف مركبة عسكرية في قباطية قرب جنين.