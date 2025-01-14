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مظاهرة أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة
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فيديو. مظاهرة أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

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وهتف المتظاهرون بأسماء الأسرى وحملوا 98 صورة للمحتجزين في غزة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل 466 يوماً عند اندلاع طوفان الأقصى.

وشكل المتظاهرون سلسلة بشرية أمام الكنيست للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنها مقاتلو حماس. تهدف المحادثات بين إسرائيل وحماس، والتي تجري بشكل غير مباشر منذ أكثر من عام، إلى صفقة تبادل للأسرى. ومع ذلك، توقفت المفاوضات حول عدة نقاط، بما في ذلك تفاصيل عملية التبادل ومدة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء، تقتل الغارات الإسرائيلية الفلسطينيين كل يوم، ويعيش غالبية سكان غزة في ظروف غير مستقرة. وتنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين مسيرات للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق.

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