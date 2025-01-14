فيديو. مظاهرة أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

وشكل المتظاهرون سلسلة بشرية أمام الكنيست للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنها مقاتلو حماس. تهدف المحادثات بين إسرائيل وحماس، والتي تجري بشكل غير مباشر منذ أكثر من عام، إلى صفقة تبادل للأسرى. ومع ذلك، توقفت المفاوضات حول عدة نقاط، بما في ذلك تفاصيل عملية التبادل ومدة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. وفي هذه الأثناء، تقتل الغارات الإسرائيلية الفلسطينيين كل يوم، ويعيش غالبية سكان غزة في ظروف غير مستقرة. وتنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين مسيرات للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق.

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