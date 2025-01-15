Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
"لسنا على قيد الحياة".. الفلسطينيون في غزة ينتظرون دخول اتفاق وقف إطلاق النار بفارغ الصبر

طفل ينظر إلى جثث فلسطينيين قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء نقلها للدفن في مستشفى الأقصى في دير البلح 15 كانون الثاني يناير 2025
طفل ينظر إلى جثث فلسطينيين قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أثناء نقلها للدفن في مستشفى الأقصى في دير البلح 15 كانون الثاني يناير 2025 حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة بفارغ الصبر دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حتى يرتاحوا ولو لقليل من هول القصف اليومي والقتل بلا هوادة منذ 467 يوما على الحرب الضروس.

وقال محمد أبو عمشة من مدينة خان يونس جنوب غزة إن الناس ينتظرون الهدنة في كل لحظة، ووصف حالهم بأنهم ليسوا على قيد الحياة، وأضاف أن كل دقيقة تمر وكأنها عام.

وقال مسؤولان مشاركان في المحادثات يوم الثلاثاء إن حماس قبلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح العشرات من الرهائن. وقال وسطاء من الولايات المتحدة وقطر، إن إسرائيل وحماس توصلتا في مفاوضات غير مباشرة، إلى أقرب نقطة حتى الآن لإبرام اتفاق.

ويترقب الفلسطينيون في غزة التطورات، لأن المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد لفترة طويلة. وقالت ختام أبو شمالة، التي نزحت من مدينة غزة، إن الحرب كانت "قاسية وطويلة للغاية".

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة 15 كانون الثاني يناير 2025
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة 15 كانون الثاني يناير 2025 Abdel Kareem Hana/AP

لقد أمضت الولايات المتحدة ومصر وقطر العام الماضي في محاولة التوسط لإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وما يزال هناك 100 أسير إسرائيلي داخل غزة تقريبا، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ثلثهم على الأقل قتل.

وقال الدفاع المدني بغزة إن 17 ألف طفل قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما قالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد ضحايا الحرب وصل إلى 46.707 قتيلا و110.265 مصابا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك محادثة

