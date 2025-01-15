"لسنا على قيد الحياة".. الفلسطينيون في غزة ينتظرون دخول اتفاق وقف إطلاق النار بفارغ الصبر

وقال محمد أبو عمشة من مدينة خان يونس جنوب غزة إن الناس ينتظرون الهدنة في كل لحظة، ووصف حالهم بأنهم ليسوا على قيد الحياة، وأضاف أن كل دقيقة تمر وكأنها عام.

وقال مسؤولان مشاركان في المحادثات يوم الثلاثاء إن حماس قبلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح العشرات من الرهائن. وقال وسطاء من الولايات المتحدة وقطر، إن إسرائيل وحماس توصلتا في مفاوضات غير مباشرة، إلى أقرب نقطة حتى الآن لإبرام اتفاق.

ويترقب الفلسطينيون في غزة التطورات، لأن المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار لم تصمد لفترة طويلة. وقالت ختام أبو شمالة، التي نزحت من مدينة غزة، إن الحرب كانت "قاسية وطويلة للغاية".

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة 15 كانون الثاني يناير 2025 Abdel Kareem Hana/AP

لقد أمضت الولايات المتحدة ومصر وقطر العام الماضي في محاولة التوسط لإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وما يزال هناك 100 أسير إسرائيلي داخل غزة تقريبا، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ثلثهم على الأقل قتل.

وقال الدفاع المدني بغزة إن 17 ألف طفل قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما قالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد ضحايا الحرب وصل إلى 46.707 قتيلا و110.265 مصابا.