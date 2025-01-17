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كاليفورنيا: إجلاء المئات إثر اندلاع حريق في أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم

إخلاء مئات الأشخاص إثر اندلاع حريق في أكبر مصنع لتخزين البطاريات في كاليفورنيا
إخلاء مئات الأشخاص إثر اندلاع حريق في أكبر مصنع لتخزين البطاريات في كاليفورنيا Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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أُصدرت أوامر بإجلاء مئات الأشخاص، وأُغلق جزء من الطريق السريع 1 في شمال كاليفورنيا، بعد اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم.

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اندلع الحريق في محطة موس لاندينغ للطاقة، التي تبعد حوالي 124 كيلومترًا جنوب سان فرانسيسكو، والتي تملكها شركة "فيسترا إنرجي" الأمريكية. وتحتوي المحطة على عشرات الآلاف من بطاريات الليثيوم، التي تستخدم لتخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس. لكن في حالة اشتعالها، يصبح من الصعب للغاية إخماد النيران.

وبحسب صحيفة "ميركوري نيوز"، أُخليت حوالي 1500 شخص من منطقة موس لاندينغ ومنطقة إلكهورن سلو، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الأسود بشكل كبير، وكان الحريق لا يزال مستعرا حتى مساء الخميس.

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وقال غلين تشيرش، مشرف مقاطعة مونتيري، لقناة "KSBW-TV": "هذه كارثة، ولكنني لا أتوقع أن يمتد الحريق إلى ما وراء المبنى الخرساني الذي يحتويه".

وأكدت الشركة المالكة في بيان لها أنه تم إجلاء جميع الأشخاص في الموقع بشكل آمن، وأن التحقيق في سبب الواقعة سيبدأ بعد السيطرة على الحريق.

يُذكر أن إدارة المدارس في شمال مقاطعة مونتيري قد أعلنت عن إغلاق جميع المدارس والمكاتب يوم الجمعة بسبب الحادث.

المصادر الإضافية • أب

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