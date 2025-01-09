بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة منكوبة وهوليوود تشتعل دون مؤثرات سينمائية

خرجت حرائق كاليفورنيا عن السيطرة، فامتدت إلى تلال هوليوود مشعلةً جادة صناعة السينما والمشاهير، وتسببت في مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان كاليفورنيا منطقة منكوبة، ملغيًا سفره إلى إيطاليا لمتابعة التطورات.
وفي مساء الأربعاء، امتدت الحرائق إلى تلال هوليوود، حسبما قالت رئيسة الإطفاء كريستين كراولي، مما أجبر أكثر من مئة ألف شخص على الإخلاء الفوري منها جادة هوليوود جنوبًا، ومولهولاند درايف شمالًا، والطريق السريع 101 شرقًا، وشارع لوريل كانيون غربًا، وهي مناطق مشهورة بصناعة الترفيه.
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس إن "هذه العاصفة النارية هي العاصفة الكبرى".
وابتلعت الحرائق في هوليوود هيلز 20 هكتارًا، بحسب إدارة الإطفاء، ودمرت ما يقرب من 1900 مبنى في إيتون وباليسيدز، ومن المتوقع أن يزداد العدد في ظل وجود عوائق في السيطرة على النيران.
من جهتهم، أعلن منظمو مسرح دولبي، حيث تُوزع جوائز الأوسكار، عن تأجيل ترشيحات الجوائز لمدة يومين بسبب الحريق.
كما أشار مسؤولون إلى أن أكثر من ستة مدارس في المنطقة إما تضررت أو دمرت، بما في ذلك مدرسة باليسيدس تشارتر الثانوية، التي ظهرت في العديد من إنتاجات هوليوود، بما في ذلك فيلم الرعب "كاري" عام 1976 والمسلسل التلفزيوني "تين وولف". وقد ألغت جامعة كاليفورنيا الفصول الدراسية لهذا الأسبوع.
من جانبها، قالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس إن العمليات الجوية تعمل على إخماد النيران، وحذرت من أنهم ما زالوا يواجهون "رياحًا غير منتظمة".