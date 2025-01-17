مقابل تعويض مالي.. جولياني يتوصل إلى تسوية قانونية في دعوى تشهير ضده على خلفية الانتخابات في جورجيا

بقلم: يورونيوز

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تشمل التسوية تعويضًا ماليًا لم تُحدّد قيمته بعد، إضافة إلى التزام جولياني بعدم التحدث بشكل مسيء أو نشر مزاعم كاذبة عنهما في المستقبل.

تسمح التسوية لعمدة نيويورك السابق بالاحتفاظ بممتلكاته، ومنها شقة فاخرة في مانهاتن تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار، وأخرى في فلوريدا تُقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض الممتلكات مثل الخواتم التي حصل عليها من فريق نيويورك يانكيز. في المقابل، وافق جولياني على تسليم ممتلكات أخرى مثل ساعة فاخرة وسيارة مرسيدس.

منصة الشهود فارغة في محكمة مانهاتن الفيدرالية حيث كان من المفترض أن يمثل عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني للمحاكمة، الخميس 16 يناير 2025، في نيويورك Jane Rosenberg/AP

تُنهي التسوية جميع القضايا القانونية بين جولياني وفريمان وموس، بما في ذلك المحاكمة التي كانت مقررة يوم الخميس. كانت هذه الدعوى ستناقش ملكية ممتلكات السياسي المثيرة للجدل، مثل الخواتم وشقة فلوريدا، وكانت من المتوقع أن تركز على تحديد ملكية هذه الأصول بدلاً من قضية التشهير نفسها.

وقد غاب جولياني، البالغ من العمر 80 عامًا، عن حضور الجلسة حيث كان من المفترض أن يكون أول شاهد في المحاكمة. بعد عدة ساعات من المفاوضات، أعلن محامو فريمان وموس عن التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى المحاكمة.

آرون ناثان، إلى اليمين، محامي روبي فريمان وشاي موس، يصافح أندرو جولياني، نجل رودي جولياني بعد التوصل إلى تسوية، الخميس، 16 يناير 2025، في نيويورك Jane Rosenberg/AP

تعرضت فريمان وموس لمزاعم كاذبة على لسان جولياني بعد انتخابات 2020، ما أدى إلى تهديدات بالقتل ضدهما. في بيان مشترك، قالتا إن "السنوات الأربع الماضية كانت كابوسًا"، مؤكّدتين أنهما حصلتا على فرصة لتبرئة اسميهما واستعادة سمعتها.

وأوضحتا أنهما وافقتا على السماح لجولياني بالاحتفاظ بممتلكاته مقابل التعويض المالي والالتزام بعدم التشهير بهما.

أبدى جولياني رضاه عن التسوية، مؤكّدًا في بيان له أنه لا يعتبرها اعترافًا بالذنب، بل هي مجرد تسوية للموضوع. كما أكد أنه سعيد بقدرته على الاحتفاظ بممتلكاته، بما في ذلك الشقق الفاخرة في مانهاتن وفلوريدا.

أستاذ القانون في جامعة تشابمان جون إيستمان يقف إلى اليسار بينما يتحدث عمدة نيويورك السابق رودي جولياني في واشنطن في 6 يناير 2021 Jacquelyn Martin/AP

تم التوصل إلى هذه التسوية بعد مفاوضات مكثفة استمرت ثلاثة أيام، حيث كانت تُهدد المحاكمة بإجبار جولياني على تقديم شهادته أمام المحكمة التي كانت قد وجدته في وقت سابق في حالة ازدراء بسبب عدم تقديمه معلومات عن ممتلكاته.

أندرو جولياني، إلى اليمين، يتحدث إلى جانب المحامي جوزيف كاماراتا خارج المحكمة الفيدرالية، الخميس، 16 يناير 2025، في نيويورك. Heather Khalifa/AP

أدين جولياني سابقًا بتهمة التشهير في محكمة في واشنطن، بعد أن استمر في نشر أكاذيب عن فريمان وموس بعد انتخابات 2020، مما أدى إلى رفع مزيد من الدعاوى القانونية ضده.