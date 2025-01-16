اجتماع طارئ بين حكومة الدنمارك ورجال الأعمال خوفًا من مواجهة اقتصادية مع ترامب بسبب غرينلاند

بقلم: يورونيوز

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وفيما رفضت الوزارة إعطاء أي تفاصيل عن موعد الاجتماع أو هوية المشاركين فيه، قالت شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية لصناعة أدوية السمنة والسكري إن رئيسها التنفيذي سيشارك في الجلسة.

في هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة مورتن بودسكوف في بيان: "من المهم أن يكون لدينا حوار جيد وبنّاء مع مجتمع الأعمال الدنماركي. في وقت التوترات الجيوسياسية، يجب أن نسعى إلى الحوار والتعاون".

وخلال مكالمة هاتفية مع ترامب استغرقت مدة 45 دقيقة، قالت رئيسة الوزراء إن غرينلاند تستحق أن تقرر مصيرها بيدها، وأن الدنمارك مستعدة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، حسب وكالة "رويترز".

كما أكدت فريدريكسن أيضًا أن الشركات الدنماركية تساهم في النمو وتوفير الوظائف في الولايات المتحدة، وأن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصلحةٌ مشتركة في زيادة التجارة.

يذكر أن الدنمارك تعدّ موطنًا لشركات عالمية مثل شركة Carlsberg للمشروبات، وشركة Lego لصناعة الألعاب، وشركة Pandora لصناعة المجوهرات، وشركة Vestas لصناعة توربينات الرياح.