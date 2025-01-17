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حرب غزة: الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بعد جلسة استمرت لنحو 7 ساعات

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متدين يهودي من الحريديم يسير بجانب جدارية في القدس رسم عليها صور الأسرى الإسرائيليين في غزة. 13/01/2025
متدين يهودي من الحريديم يسير بجانب جدارية في القدس رسم عليها صور الأسرى الإسرائيليين في غزة. 13/01/2025 Copyright AP Photo/Ohad Zwigenberg, File
Copyright AP Photo/Ohad Zwigenberg, File
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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في اليوم الـ469 من الحرب على غزة، قتل فلسطينيون وأصيب آخرون جراء غارات جوية مستمرة شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، رغم إعلان "وقف إطلاق النار" الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

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شنت الطائرات غارات على بلدة جباليا ومخيم النصيرات الواقعين شمال ووسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي من الجيش على المنطقة. ومنذ إعلان الاتفاق، ارتفعت حصيلة القتلى إلى نحو 90 فلسطينيًا راحوا ضحية جراء الهجمات الإسرائيلية.

على الصعيد السياسي، صادق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على اتفاق وقف إطلاق النار في اجتماعه الذي بدأه الساعة 10 صباحًا بتوقيت القدس.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية قد تلقت أول طلب له بوقف إطلاق النار بعد تصعيد الجيش في محور فيلادلفيا وتدمير المستشفيات، مشيرًا إلى أن الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل أكثر الحكومات تشددًا في تاريخ إسرائيل.

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