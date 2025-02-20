Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

إسرائيل تتسلم جثث أربعة من الأسرى كانوا لدى حماس

لحظة تسليم الرهائن الأربعة للصليب الأحمر في منطقة بني سهيلا بغزة.
لحظة تسليم الرهائن الأربعة للصليب الأحمر في منطقة بني سهيلا بغزة. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تسلمت إسرائيل اليوم جثث أربعة من الرهائن من الصليب الأحمر الذي تسلمهم بدوره من حركة حماس في غزة، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى. نتنياهو وصف اليوم بـ"الصادم" وسط دعم شعبي للاتفاق.

اعلان

 تسلمت إسرائيل اليوم جثث أربعة رهائن من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبر الصليب الأحمر، وذلك في منطقة بني سهيلا بقطاع غزة.

وشملت الجثث الأربع أم وولديها بالإضافة إلى شخص آخر، من ضمن دفعة جديدة ضمن عمليات تبادل الأسرى التي تجري بين إسرائيل والحركة، بوساطة أميركية وقطرية، والتي تستكمل يوم السبت المقبل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد خاطب الإسرائيليين في مقطع مصور مساء الأربعاء، إذ وصف يوم تسليم الجثث بـ"اليوم الصادم"، وعبر عن حزنه وتصمنه مع عائلات القتلى. وقال نتنياهو: "هذا يوم صعب ومؤلم لدولة إسرائيل."

واليوم تجمع مئات الأشخاص في خان يونس بجنوب غزة خلال تسليم الجثث، بينما تجولت مجموعات من مسلحي حماس بزيهم الأسود والمموه في المنطقة.

Related

وعلى الرغم من إعلان حماس في نوفمبر 2023 أن الطفلين وأمهما قُتلوا في غارة إسرائيلية، ثم إفراج الحركة عن والد الطفلين في عملية تبادل سابقة، إلا أن بعض الإسرائيليين ظلوا متمسكين بالأمل في أن يكونوا على قيد الحياة حتى اللحظة الأخيرة.

السلطات الإسرائيلية أكدت هوية الجثث بعد إجراء فحوصات الحمض النووي. ومن المقرر أن يتبع ذلك إطلاق سراح ستة رهائن أحياء يوم السبت في إطار صفقة تبادل أسرى تشمل مئات الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

ورغم الانتقادات التي واجهها نتنياهو من حلفائه اليمينيين بسبب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الشارع الإسرائيلي أظهر دعماً واسعاً للصفقة من أجل استعادة جميع الرهائن.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة: الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بعد جلسة استمرت لنحو 7 ساعات

نتنياهو: سنعود للحرب على غزة لنقضي على حماس حتى لو اتفقنا على صفقة تبادل جزئية

أهالي الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل فورية