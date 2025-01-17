المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك

بقلم: يورونيوز

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وقضت المحكمة بأن القانون، الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن، لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، وجاء في حكم المحكمة: "لا شك في أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذاً مميزاً وواسعاً للتعبير والمشاركة، لكن الكونغرس قرر أن التخلي عن الملكية ضروري لمعالجة مخاوف الأمن القومي".

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية خلال المرافعات أن السيطرة الصينية على تيك توك تشكل "تهديداً خطيراً" للأمن القومي الأمريكي، حيث تسعى الصين لجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن الأمريكيين والمشاركة في عمليات تأثير سرية.

سارة باوس، إلى اليسار، وتيفاني سيانسي، ”صانعة محتوى تعليمي“، تبثان مباشرة على تطبيق تيك توك خارج المحكمة العليا، الجمعة، 10 يناير /كانون الثاني 2025، في واشنطن. Jacquelyn Martin/2025 AP

وكان مسؤول أمريكي قد كشف عن أن الرئيس جو بايدن لن ينفذ حظرًا على تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم واحد من مغادرة بايدن البيت الأبيض. ، تاركاً مصير التطبيق الصيني الشهير في يد خلفه دونالد ترامب.

وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي قانونًا، وقّع عليه بايدن، يطلب من شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتيك توك، التخلي عن ملكية التطبيق بحلول 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الجديد، وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن إدارة بايدن ستترك تنفيذ القانون، مع إمكانية فرض الحظر، لإدارة ترامب.

وكان ترامب قد دعا سابقًا إلى حظر التطبيق، لكنه تعهد بعدها بالحفاظ على وجوده في الولايات المتحدة،. ومن المتوقع أن يحضر شو تسي تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، حفل تنصيب ترامب، حيث سيحصل على مقعد بارز في المنصة، إلى جانب إيلون ماسك صاحب شركة سبايس إكس SpaceX ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta وفقًا لمصادر مطلعة.

رجل يحمل لافتة ”الحرية لتيك توك“ أمام المحكمة حيث بدأت محاكمة دونالد ترامب في 15 أبريل/نيسان 2024 في نيويورك. Ted Shaffrey/2024 AP

وأشار مايك والتز، مستشار الأمن القومي القادم في إدارة ترامب، إلى أن القانون الفيدرالي الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق بحلول الأحد "يسمح بتمديد المهلة طالما هناك صفقة قيد المناقشة." وأضاف والتز في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن ترامب يعتبر تيك توك "منصة رائعة يستخدمها العديد من الأمريكيين"، مؤكدًا أن الرئيس المنتخب سيعمل على حماية بيانات المستخدمين.

وقد تخطى الجدل حول تيك توك حالة المناكفة السياسية ، حيث دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى تمديد المهلة المحددة لحظر التطبيق. وقال في كلمة أمام المجلس: "من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإيجاد مشترٍ أمريكي وعدم تعطيل حياة ملايين الأمريكيين، بما في ذلك المؤثرين الذين بنوا شبكات كبيرة من المتابعين."

السيناتور إد ماركي، ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، يناقش مشروع قانونه لتأجيل الموعد النهائي لحظر تيك توك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الخميس، 16 يناير 2025. John McDonnell/2025 AP

في المقابل، عارض السناتور الجمهوري توم كوتن، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، تمديد المهلة، واصفًا تيك توك بأنه "تطبيق تجسس تابع للحزب الشيوعي الصيني يجمع بيانات المستخدمين وينشر الدعاية الشيوعية."، فيما دعا السيناتور إد ماركي، ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، لتأجيل الموعد النهائي القادم لحظر تيك توك.

وكان ترامب قد غير موقفه بشأن التطبيق، حيث حاول حظره خلال ولايته الأولى بسبب مخاوف أمنية، لكنه فتح حسابا له خلال حملته الانتخابية لعام 2024، واستخدمه للتواصل مع الناخبين الشباب، وخاصة الذكور، من خلال محتوى يهدف إلى الانتشار السريع، وتعهد الرئيس المنتخب خلال حملته بـ"إنقاذ تيك توك"، معتبرًا أن التطبيق ساعده في كسب المزيد من أصوات الشباب.