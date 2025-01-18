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ترامب يرجح فكرة منح تيك توك مهلة 90 يوما لتجنب الحظر الأمريكي

تطبيق تيك توك يظهر على هاتف في سان فرانسيسكو، الجمعة، 17 يناير 2025.
تطبيق تيك توك يظهر على هاتف في سان فرانسيسكو، الجمعة، 17 يناير 2025. Copyright Jeff Chiu/AP
Copyright Jeff Chiu/AP
بقلم: يورونيوز
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بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون حظر تطبيق تيك توك، جاء الرئيس الأمريكي المنتخب ليمنحها أملا جديدا في احتمال البقاء في الفضاء الإلكتروني الأميركي، ولكن بشروط.

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت إنه يرجح احتمال أن يقرر منح شركة تيك توك 90 يوما إضافية للتوصل إلى اتفاق يسمح لمنصة مشاركة الفيديو الشهيرة بتجنب الحظر الأمريكي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز: إنه لم يقرر بعد ما سيفعله، لكنه يفكر بجدية في منح تيك توك مهلة بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل. ويبدأ سريان قانون يحظر على متاجر تطبيقات الهاتف المحمول وخدمات استضافة الإنترنت توزيع تطبيق تيك توك على المستخدمين الأمريكيين يوم الأحد.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع الصحفية الشهيرة كريستين ويلكر: "علينا أن ننظر في الأمر بعناية، فالموقف كبير للغاية".

وأضاف قائلا: "إذا قررت أن أفعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".

وبموجب قانون أقره الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن العام الماضي، كان أمام الشركة الأم لتيك توك التي تتخذ من الصين مقرا لها تسعة أشهر لبيع عملية المنصة في الولايات المتحدة إلى مشترٍ معتمد.

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ويسمح القانون للرئيس الحالي بمنح التمديد إذا كانت عملية البيع جارية.

ونُقلت عن ترامب تصريحات من قبيل:

”أعتقد أن ذلك سيكون، بالتأكيد، خيارا ننظر إليه". "التمديد لمدة 90 يومًا هو أمر سيتم القيام به على الأرجح، لأنه مناسب".

انتقل إلى اختصارات الوصول
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