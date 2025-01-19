"اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".. إيلون ماسك يواصل دعمه للأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا

بقلم: يورونيوز

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وفي منشور له يوم السبت، أعرب ماسك عن دعمه للأحزاب اليمينية، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا، مستخدمًا شعارًا مستوحى من حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

والشعار الذي تبناه ماسك يعكس صدى سياسيًا كبيرًا، إذ استخدمه فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر اليميني الشعبوي، كرؤية لرئاسة المجر للاتحاد الأوروبي في عام 2024.

وقد أثارت خطوة ماسك قلق العديد من القادة الأوروبيين الذين رأوا فيها محاولة للتأثير على الساحة السياسية الأوروبية عبر منصته الاجتماعية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كثّف تحقيقاته هذا الأسبوع في خوارزميات منصة "إكس"، والتي يشتبه بأنها تروّج لمحتوى يثير الانقسام والتطرف. ويوم الخميس، طالبت المفوضية الأوروبية بتقديم وثائق تفصيلية عن "أنظمة التوصية" في المنصة، وهي الخوارزميات التي تقترح للمستخدمين المحتوى الذي قد يثير اهتمامهم.

وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للسيادة التقنية والأمن والديمقراطية: "نتخذ اليوم خطوات إضافية لتوضيح مدى امتثال أنظمة التوصية الخاصة بمنصة "إكس" لالتزاماتها وفق اتفاقية الأمن الرقمي".

وردّ ماسك على هذه الخطوات بتأكيد دعمه لحرية التعبير والديمقراطية، متهمًا القادة الأوروبيين بمحاولة تقييد الحريات عبر هذه التحقيقات.

ويثير دور منصة "إكس" في نشر المعلومات المضللة جدلاً مستمراً، إذ كشف تقرير في آب/ أغسطس 2024 أن منشورات تتضمن "ادعاءات مضللة لماسك بشأن الانتخابات الأمريكية" وصلت إلى أكثر من 1.2 مليار مشاهدة.