Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: عناصر القسام في شوارع دير البلح.. مسلحون فلسطينيون يحتفلون بوقف إطلاق النار في غزة

مسلحون من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يشاركون في استعراض عسكري أثناء احتفالهم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، 19 يناير/كانون الثاني 2025
مسلحون من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يشاركون في استعراض عسكري أثناء احتفالهم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأحد، 19 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Abdel Kareem Hana/AP
Copyright Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

احتفل عدد من المسلحين الفلسطينيين بدخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد، حيث انضمت مجموعة من المركبات التي تحمل العشرات من المسلحين إلى الحشود التي كانت تحتفل أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

اعلان

وكان المسلحون يرتدون أقنعة، وكان واحد منهم على الأقل يرتدي رباط رأس أخضر، وهو رمز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

توقف المقاتلون أمام المستشفى لبضع دقائق قبل أن يتجهوا نحو طريق صلاح الدين. وردد الحضور هتافات مؤيدة لهم، مثل "تحية للكتائب" و"تحية لضيف"، في إشارة إلى كتائب عز الدين القسام وقائدها محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية العام الماضي.

Related

يأتي وقف إطلاق النار بعد 15 شهراً من الحرب، ويهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين من قبل حماس في غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل. وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق صباح يوم السبت.

يُذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد أشهر من الوساطات غير المباشرة بين الأطراف، التي ضمت الولايات المتحدة وقطر ومصر.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الآلاف في لندن يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة والشرطة تعتقل 8 أشخاص

غوتيريش يلتقي القادة اللبنانيين.. دعوات لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد واستعادة السيادة

الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ مع دوي صفارات الإنذار جراء هجوم يمني يسبق وقف إطلاق النار في غزة