شاهد: عناصر القسام في شوارع دير البلح.. مسلحون فلسطينيون يحتفلون بوقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

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وكان المسلحون يرتدون أقنعة، وكان واحد منهم على الأقل يرتدي رباط رأس أخضر، وهو رمز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

توقف المقاتلون أمام المستشفى لبضع دقائق قبل أن يتجهوا نحو طريق صلاح الدين. وردد الحضور هتافات مؤيدة لهم، مثل "تحية للكتائب" و"تحية لضيف"، في إشارة إلى كتائب عز الدين القسام وقائدها محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية العام الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار بعد 15 شهراً من الحرب، ويهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين من قبل حماس في غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل. وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق صباح يوم السبت.

يُذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد أشهر من الوساطات غير المباشرة بين الأطراف، التي ضمت الولايات المتحدة وقطر ومصر.