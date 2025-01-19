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حُرموا فرحة الاحتفال بوقف إطلاق النار.. مقتل 19 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 36 في غارة على القطاع

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، يوم الأحد، 19 يناير/كانون الثاني 2025
الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة، يوم الأحد، 19 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Tsafrir Abayov/AP
Copyright Tsafrir Abayov/AP
بقلم: يورونيوز
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قُتل 19 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 36 آخرين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بعد تأجيل وقف إطلاق النار الذي كان مقررًا، وفقاً لما ذكره الدفاع المدني بغزة.

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وفي هذا السياق، أكد مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة سقوط القتلى نتيجة الغارة التي وقعت بعد ساعتين تقريباً من الموعد المحدد لبدء وقف إطلاق النار عند الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت إسرائيل إن حركة حماس تأخرت في إرسال قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر الإفراج عنهم في وقت لاحق من يوم الأحد. في المقابل، أشارت حماس أن التأخير جاء نتيجة لظروف ميدانية وتقنية.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عن وقف إطلاق النار عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي بعد إرسال حماس لقائمة الأسماء.

المصادر الإضافية • أب

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