حُرموا فرحة الاحتفال بوقف إطلاق النار.. مقتل 19 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 36 في غارة على القطاع

بقلم: يورونيوز

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وفي هذا السياق، أكد مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة سقوط القتلى نتيجة الغارة التي وقعت بعد ساعتين تقريباً من الموعد المحدد لبدء وقف إطلاق النار عند الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت إسرائيل إن حركة حماس تأخرت في إرسال قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر الإفراج عنهم في وقت لاحق من يوم الأحد. في المقابل، أشارت حماس أن التأخير جاء نتيجة لظروف ميدانية وتقنية.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عن وقف إطلاق النار عند الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي بعد إرسال حماس لقائمة الأسماء.