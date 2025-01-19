جباليا: وقف إطلاق النار يظهر حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي وصدمة سكانها من هول المشهد

بقلم: يورونيوز

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وأظهرت لقطات لوكالة أسوشيتد برس المنازل والمباني وقد سويت بالأرض.

وقد دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد مع إفراج حماس عن أول ثلاث رهائن من النساء اللاتي احتجزتهن منذ 15 شهرًا من الحرب المدمرة، مقابل 90 أسيرًا فلسطينيًا في إسرائيل.

ويعد وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر خلال أشهر من المحادثات غير المباشرة مع وفدي حماس وإسرائيل، ثاني هدنة يتم التوصل إليها في هذه الحرب الضروس على غزة.

وقد نزح نحو 90% من سكان غزة. وتقول الأمم المتحدة إن المنازل والنظام الصحي وشبكات الطرق وغيرها من البنى التحتية الحيوية قد تضررت بشدة. وستستغرق إعادة الإعمار - إذا وصل وقف إطلاق النار إلى مرحلته النهائية - عدة سنوات على الأقل حيت تم الحديث عن ثمانين سنة. ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول مستقبل غزة، السياسية وغيرها، عالقة دون حل.