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جباليا: وقف إطلاق النار يظهر حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي وصدمة سكانها من هول المشهد

فلسطينيون نازحون يعودون من خان يونس إلى مدينة رفح بعد أن أجبروا خلال الحرب على المغادرة تحت حراب الجيش الإسرائيلي 19/01/2025
فلسطينيون نازحون يعودون من خان يونس إلى مدينة رفح بعد أن أجبروا خلال الحرب على المغادرة تحت حراب الجيش الإسرائيلي 19/01/2025 Copyright Jehad Alshrafi/AP.
Copyright Jehad Alshrafi/AP.
بقلم: يورونيوز
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عاد السكان في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة ليجدوا منازلهم قد تحولت إلى ركام فقد تم تدمير معظم المخيم، الذي كان جزءًا من الهجوم البري الإسرائيلي الأخير العام الماضي.

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وأظهرت لقطات لوكالة أسوشيتد برس المنازل والمباني وقد سويت بالأرض.

وقد دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد مع إفراج حماس عن أول ثلاث رهائن من النساء اللاتي احتجزتهن منذ 15 شهرًا من الحرب المدمرة، مقابل 90 أسيرًا فلسطينيًا في إسرائيل.

ويعد وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر خلال أشهر من المحادثات غير المباشرة مع وفدي حماس وإسرائيل، ثاني هدنة يتم التوصل إليها في هذه الحرب الضروس على غزة.

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وقد نزح نحو 90% من سكان غزة. وتقول الأمم المتحدة إن المنازل والنظام الصحي وشبكات الطرق وغيرها من البنى التحتية الحيوية قد تضررت بشدة. وستستغرق إعادة الإعمار - إذا وصل وقف إطلاق النار إلى مرحلته النهائية - عدة سنوات على الأقل حيت تم الحديث عن ثمانين سنة. ولا تزال الأسئلة الرئيسية حول مستقبل غزة، السياسية وغيرها، عالقة دون حل.

المصادر الإضافية • أ ب

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