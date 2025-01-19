مشهد تحدّ من قلب مدينة غزة: القسام تسلّم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث وسط هتاف المئات من الفلسطينيين

تجمع عدد كبير من الفلسطينيين وسط مدينة غزة لمشاهدة عملية تسليم كتائب القسام ثلاث أسيرات إسرائيليات أثناء إطلاق سراحهم من قبل حماس كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الأحد، وتم نقلهن إلى الصليب الأحمر قبل تسليمهم إلى القوات الإسرائيلية.
وقد تحركت القافلة التي كانت تنقل الأسيرات عبر مدينة غزة، وكانت محاطة بحشد كبير من الناس الذين كانوا يحملون الهواتف وسط الهتاف والتكبير، وقد عم الفرح والطمأنينة في صفوف المحتشدين ابتهاجا بدخول وقف النار حيز التنفيذ ووقف شلال الدم النازف منذ 15 شهرا.
وقد رافق السيارات مقاتلون من كتائب القسام كانوا يرتدون عصابات الرأس الخضراء الخاصة بحركة حماس ويحاولون الحؤول بين السيارات والجموع الغفيرة التي قد تصل إللى الآلاف.
ومن المتوقع أن يعقب إطلاق حماس لسراح الأسيرات الثلق إفراج إسرائيل عن 90 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين. ولا يزال ما يقرب من 100 رهينة في غزة.
وردت الدولة العبرية بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 46,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 110 آلاف، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، جلهم من الأطفال والنساء.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (0915 بتوقيت غرينتش) بعد تأخير دام ثلاث ساعات تقريبًا، بوساطة من الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة استمرت شهورًا بين الأطراف المتحاربة.