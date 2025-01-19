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مشهد تحدّ من قلب مدينة غزة: القسام تسلّم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث وسط هتاف المئات من الفلسطينيين

عناصر من كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة خلال تسليم 3 أسيرات إسرائيليات إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي 19/01/2025
عناصر من كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة خلال تسليم 3 أسيرات إسرائيليات إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي 19/01/2025 Copyright Abed Hajjar/AP..
Copyright Abed Hajjar/AP..
بقلم: يورونيوز
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تجمع عدد كبير من الفلسطينيين وسط مدينة غزة لمشاهدة عملية تسليم كتائب القسام ثلاث أسيرات إسرائيليات أثناء إطلاق سراحهم من قبل حماس كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الأحد، وتم نقلهن إلى الصليب الأحمر قبل تسليمهم إلى القوات الإسرائيلية.

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وقد تحركت القافلة التي كانت تنقل الأسيرات عبر مدينة غزة، وكانت محاطة بحشد كبير من الناس الذين كانوا يحملون الهواتف وسط الهتاف والتكبير، وقد عم الفرح والطمأنينة في صفوف المحتشدين ابتهاجا بدخول وقف النار حيز التنفيذ ووقف شلال الدم النازف منذ 15 شهرا.

وقد رافق السيارات مقاتلون من كتائب القسام كانوا يرتدون عصابات الرأس الخضراء الخاصة بحركة حماس ويحاولون الحؤول بين السيارات والجموع الغفيرة التي قد تصل إللى الآلاف.

العشرات من الفلسطينيين يعتلون لوحنة إعلانات ضخمة عند مفترق السرايا بمدينة غزة وقت قيام حماس بتسليم 3 أسرى إسرائيليات لمنظمة الصليب الأحمر
العشرات من الفلسطينيين يعتلون لوحنة إعلانات ضخمة عند مفترق السرايا بمدينة غزة وقت قيام حماس بتسليم 3 أسرى إسرائيليات لمنظمة الصليب الأحمرAP video

ومن المتوقع أن يعقب إطلاق حماس لسراح الأسيرات الثلق إفراج إسرائيل عن 90 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين. ولا يزال ما يقرب من 100 رهينة في غزة.

مركبة تابعة للصليب الأحمر عند مفترق السرايا في غزة خلال تسملها 3 أسرى إسرائيليات محتجزات في غزة ضمن صفقة وقف النار 19/01/2025
مركبة تابعة للصليب الأحمر عند مفترق السرايا في غزة خلال تسملها 3 أسرى إسرائيليات محتجزات في غزة ضمن صفقة وقف النار 19/01/2025Abed Hajjar/AP

وردت الدولة العبرية بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 46,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 110 آلاف، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، جلهم من الأطفال والنساء.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (0915 بتوقيت غرينتش) بعد تأخير دام ثلاث ساعات تقريبًا، بوساطة من الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة استمرت شهورًا بين الأطراف المتحاربة.

المصادر الإضافية • أ ب

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