سفير ألمانيا لدى واشنطن يحذر: الرئاسة الثانية لدونالد ترامب ستقوض نظام الضوابط والتوازن في أمريكا

بقلم: يورونيوز مع AP

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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأحد أن السفير الألماني في واشنطن كتب في تقرير إلى برلين أنه يتوقع أن تقوّض الرئاسة الثانية لدونالد ترامب إلى حد كبير نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقال السفير أندرياس ميخائيليس في تقريره الدبلوماسي السري إن أجندة ترامب ستسلب السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام استقلاليتها.

وقد أُرسلت مذكرته الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية الألمانية وإلى مكتب المستشار أولاف شولتس في برلين الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقد أتيح التقرير للعديد من وسائل الإعلام وتم نشره في ألمانيا عشية تنصيب ترامب يوم الاثنين.

وكتب السفير أنه يتوقع أن تجلب أجندة ترامب "أقصى تركيز للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات".

وكتب ميخائيليس أن سياسته "المتمثلة في أقصى قدر من الاضطراب وتفكيك النظام السياسي القائم والهياكل البيروقراطية وكذلك خططه للانتقام تعني في نهاية المطاف إعادة تعريف النظام الدستوري".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لا تعلق على الأوراق الداخلية أو التحليلات أو تقارير السفارات كمسألة مبدأ. ومع ذلك، قالت إنه من الواضح أن الولايات المتحدة هي أحد أهم حلفاء ألمانيا.

"لقد اختار الأمريكيون الرئيس ترامب في انتخابات ديمقراطية. وبالطبع، سنعمل أيضًا بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخدم مصالح ألمانيا وأوروبا"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.