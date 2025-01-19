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ترامب يعود إلى واشنطن للاحتفال برئاسته الثانية وسط تحديات الطقس القاسي

الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اليمين، وميلانيا ترامب يشاهدان الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلنغ، فيرجينيا، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025
الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلى اليمين، وميلانيا ترامب يشاهدان الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلنغ، فيرجينيا، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright Matt Rourke/AP
Copyright Matt Rourke/AP
بقلم: يورونيوز
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عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى العاصمة واشنطن مساء السبت، للاحتفال مع عائلته وأصدقائه السياسيين استعدادًا لتنصيبه الثاني، بعد أربع سنوات من مغادرته المدينة وسط اضطرابات عقب الهجوم الذي شنّه مؤيدوه على مبنى الكابيتول في 2021.

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احتفل ترامب بعودته إلى السلطة في ناديه الخاص للجولف "ترامب ناشونال" في ولاية فيرجينيا، الذي يبعد حوالي 30 ميلاً عن العاصمة. في الحفل، وجه ترامب كلمة للحضور، حيث أشار إلى بعض الشخصيات السياسية مثل حاكم ولاية فرجينيا جلين يونغكين، ومؤسس أمازون جيف بيزوس.

الرئيس المنتخب دونالد ترامب يصعد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للمهام الخاصة في مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا، 18 يناير/كانون الثاني 2025
الرئيس المنتخب دونالد ترامب يصعد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للمهام الخاصة في مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا، 18 يناير/كانون الثاني 2025Lynne Sladky/AP

كما أثنى على ستيف ويتكوف، مبعوثه إلى الشرق الأوسط، واصفًا إياه بـ"المفاوض العظيم"، وذلك بعد أن ساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

بينما كان ترامب يتحدث، تجمع الضيوف أسفل الشرفة للمشاركة في عرض للألعاب النارية وأداء موسيقي من قبل المغني كريستوفر ماتشيو.

الرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب وعائلته يشاهدون الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف، السبت 18 يناير 2025، في ستيرلينغ، فيرجينيا
الرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب وعائلته يشاهدون الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف، السبت 18 يناير 2025، في ستيرلينغ، فيرجينياAlex Brandon/AP
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استعدادات استثنائية للتنصيب

عاد ترامب إلى واشنطن بعد مغادرته مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على متن طائرة عسكرية من طراز C-32، برفقة زوجته ميلانيا وابنهما بارون، في رحلة حملت اسم "المهمة الجوية الخاصة 47"، في إشارة إلى أنه سيكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ومع اقتراب موعد تنصيبه، اضطر منظمو حفل التنصيب إلى اتخاذ تدابير استثنائية بسبب الطقس البارد المتوقع في العاصمة. تقرر نقل معظم فعاليات يوم التنصيب إلى داخل مبنى الكابيتول، بما في ذلك مراسم أداء اليمين الرئاسية ونائب الرئيس، وذلك بسبب توقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

تعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 1985، عندما تم نقل مراسم تنصيب الرئيس رونالد ريغان إلى داخل الكابيتول، بسبب الظروف الجوية القاسية.

المنصة التي كان من المقرر أن تقام عليها مراسم التنصيب الرئاسي في الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، 17 يناير 2025
المنصة التي كان من المقرر أن تقام عليها مراسم التنصيب الرئاسي في الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، 17 يناير 2025Morry Gash/AP

الاحتجاجات والتغييرات في البرامج

قبل وصول ترامب إلى واشنطن، خرج العديد من المحتجين إلى الشوارع احتجاجًا على تنصيبه. بعضهم كان قد شارك في احتجاجات سابقة ضد انتخابه في عام 2017، حيث ارتدت ميلودي حمود، المقيمة في واشنطن، القبعة الوردية نفسها التي كانت قد ارتدتها خلال مظاهرة 2017 ضد ترامب.

فيما كان العديد من الحاضرين يتجمعون لمشاهدة مراسم التنصيب من على المدرجات الخارجية في الشوارع، تم تغيير الخطة نتيجة للطقس، إذ تم إزالة المدرجات المعدنية التي كانت مخصصة لهذا الغرض.

متظاهرون يحتجون على إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة خلال مسيرة الشعب في واشنطن، 18 يناير/كانون الثاني 2025
متظاهرون يحتجون على إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة خلال مسيرة الشعب في واشنطن، 18 يناير/كانون الثاني 2025Jose Luis Magana/AP

خطط إدارية بعد التنصيب

في مقابلة مع شبكة NBC، أكد ترامب أنه يخطط لإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية في الأيام الأولى من ولايته الجديدة. كما كشف عن احتمال تمديد مدة عمل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يدخل قانون يمنع توزيع التطبيق عبر متاجر التطبيقات الأمريكية حيز التنفيذ الأحد.

كما أكد ترامب في المقابلة أنه سيبدأ "بسرعة شديدة" بتنفيذ وعده الانتخابي بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

الرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب وعائلته يشاهدون الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف، السبت 18 يناير 2025، في ستيرلينغ، فيرجينيا
الرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب وعائلته يشاهدون الألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف، السبت 18 يناير 2025، في ستيرلينغ، فيرجينياMatt Rourke/AP

تنظيم المراسم والتحديات الباردة

على الرغم من التحديات المناخية، من المتوقع أن يبدأ ترامب مراسمه التقليدية بالصلاة في كنيسة سانت جون الأسقفية، قبل التوجه إلى البيت الأبيض لتناول الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

ثم سينتقل إلى مبنى الكابيتول لإتمام مراسم التنصيب في قاعة الكابيتول الداخلية، حيث ستقتصر الحضور على 600 شخص فقط، وذلك بسبب المساحة المحدودة في القاعة مقارنة بالأعداد المتوقعة التي كانت تتجاوز 250,000 شخص في الخطة الأصلية.

المنظمون يعملون على نقل مراسم أداء اليمين الدستورية يوم التنصيب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول بسبب الطقس البارد المتوقع في واشنطن، 18 يناير 2025
المنظمون يعملون على نقل مراسم أداء اليمين الدستورية يوم التنصيب إلى القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول بسبب الطقس البارد المتوقع في واشنطن، 18 يناير 2025J. Scott Applewhite/AP

وفيما يتعلق بالموكب التقليدي في شارع بنسلفانيا، تقرر تحويله إلى حدث داخلي بسبب البرد القارس، على أن يُختتم بحفل عشاء خاص في البيت الأبيض، مع عدة حفلات موسيقية في المساء.

المصادر الإضافية • أب

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