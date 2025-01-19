فيديو: لقطات مؤثرة.. رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ كلب علق في نهر متجمد

بقلم: يورونيوز

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الفيديو يُظهر ماكريتشي وهو يرتدي قميصاً وحذاءً رياضياً أثناء توجهه نحو النهر، حيث كان الكلب يحاول الخروج بصعوبة. يمكن سماع صوت زوجته وهي تشجعه على إنقاذه بينما كان ينادي الكلب. بعد عملية الإنقاذ الناجحة، اتصل ماكريتشي بمالكة الكلب، مورغان سيراسولي، باستخدام الرقم الموجود على بطاقته.

وفي مقابلة لاحقة، أعربت سيراسولي عن امتنانها العميق لماكريتشي، قائلة: "بدأت أبكي وقلت له: "أنا أحبك" مراراً. ما فعله كان عملاً شجاعاً ونادراً ويُجسد كل ما يجب أن نكون عليه كبشر".