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فيديو: لقطات مؤثرة.. رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ كلب علق في نهر متجمد

كريس ماكريتشي ينقذ كلبًا من نهر وينوسكي، يوم الجمعة، 10 يناير 2025، في بلدة برلين بولاية فيرمونت، بالولايات المتحدة.
كريس ماكريتشي ينقذ كلبًا من نهر وينوسكي، يوم الجمعة، 10 يناير 2025، في بلدة برلين بولاية فيرمونت، بالولايات المتحدة. Copyright Ace MacRitchie /AP
Copyright Ace MacRitchie /AP
بقلم: يورونيوز
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بشجاعة لافتة، قفز كريس ماكريتشي إلى مياه نهر متجمد في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة لإنقاذ كلب كان يكافح للبقاء حياً. دون تردد، خاض ماكريتشي في المياه الباردة وسحب الكلب برفق إلى الشاطئ. تم توثيق هذه اللحظة المؤثرة بالفيديو من قبل ابنه، وانتشرت اللقطات بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الفيديو يُظهر ماكريتشي وهو يرتدي قميصاً وحذاءً رياضياً أثناء توجهه نحو النهر، حيث كان الكلب يحاول الخروج بصعوبة. يمكن سماع صوت زوجته وهي تشجعه على إنقاذه بينما كان ينادي الكلب. بعد عملية الإنقاذ الناجحة، اتصل ماكريتشي بمالكة الكلب، مورغان سيراسولي، باستخدام الرقم الموجود على بطاقته.

وفي مقابلة لاحقة، أعربت سيراسولي عن امتنانها العميق لماكريتشي، قائلة: "بدأت أبكي وقلت له: "أنا أحبك" مراراً. ما فعله كان عملاً شجاعاً ونادراً ويُجسد كل ما يجب أن نكون عليه كبشر".

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