شراهةٌ أم فضول؟ كلبٌ دخل المطبخ فإذا به "يشعل البيت نارا"

بقلم: يورونيوز

بدا الكلب وهو يشتمّ العلب الموضوعة فوق الموقد قبل أن يدير أحد الأزرار ويبتعد.

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دخل كلب مطبخا وشغّل موقدا يعمل بالغاز عن طريق الخطأ ما أدى لإضرام النار في المكان.

وقد وثقت كاميرات المراقبة هذه اللحظة حيث بدا الحيوان وهو يشتمّ العلب الموضوعة فوق الموقد قبل أن يدير أحد الأزرار ويبتعد.

ولحسن الحظ، انتبه أصحاب المنزل لما جرى بفضل جهاز إنذار أرسل لهم إشارة تفيد بوجود "حرارة كبيرة" في البيت. فقاموا بإطفاء الحريق قبل وصول رجال الحماية المدنية.

وقد صرح مصدر في هيئة المطافئ بكولورادو سبرينغس، أن صاحب المنزل قد نُقل إلى المستشفى المحلي بعد استنشاقه الدخان المتصاعد لكن لم يُصب أحد من القاطنين في البيت بحروق.