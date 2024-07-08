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شراهةٌ أم فضول؟ كلبٌ دخل المطبخ فإذا به "يشعل البيت نارا"

كلب داخل حقيبة مزينة بالأعلام الأمريكية على ظهر دراجة نارية يوم الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 4 يوليو 2021
كلب داخل حقيبة مزينة بالأعلام الأمريكية على ظهر دراجة نارية يوم الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 4 يوليو 2021 Copyright David Zalubowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright David Zalubowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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بدا الكلب وهو يشتمّ العلب الموضوعة فوق الموقد قبل أن يدير أحد الأزرار ويبتعد.

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دخل كلب مطبخا وشغّل موقدا يعمل بالغاز عن طريق الخطأ ما أدى لإضرام النار في المكان.

وقد وثقت كاميرات المراقبة هذه اللحظة حيث بدا الحيوان وهو يشتمّ العلب الموضوعة فوق الموقد قبل أن يدير أحد الأزرار ويبتعد.

ولحسن الحظ، انتبه أصحاب المنزل لما جرى بفضل جهاز إنذار أرسل لهم إشارة تفيد بوجود "حرارة كبيرة" في البيت. فقاموا بإطفاء الحريق قبل وصول رجال الحماية المدنية.

وقد صرح مصدر في هيئة المطافئ بكولورادو سبرينغس، أن صاحب المنزل قد نُقل إلى المستشفى المحلي بعد استنشاقه الدخان المتصاعد لكن لم يُصب أحد من القاطنين في البيت بحروق.

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