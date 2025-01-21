تركيا: حصيلة ضحايا حريق منتجع التزلج ترتفع إلى 76 قتيلاً وأردوغان يتوعد بمحاسبة من كان السبب

بقلم: يورونيوز

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وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، إن الحريق اندلع خلال الليل في مطعم بأحد الفنادق في منتجع كارتالكايا في إقليم بولو، وكان هناك 234 نزيلًا. وقد توّعد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة من كان السبب في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء التركية عن حاكم الولاية عبد العزيز قوله، إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد أن قفزا من المبنى في حالة من الذعر، فيما أشار تلفزيون "إن تي في" إلى أن بعض النزلاء حاولوا النزول من غرفهم باستخدام الملاءات.

وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات تلفزيونية النيران تشتعل في سقف الفندق والطوابق العليا منه. ولم يُعرف على الفور سبب الحريق.

في هذا السياق، أرسلت السلطات نحو 30 سيارة إطفاء و28 سيارة إسعاف إلى الموقع، وجرى إخلاء الفنادق الأخرى المجاورة احترازًا لأي طارئ.

يُذكر أن كارتالكايا هو منتجع شهير للتزلج في جبال كوروغلو، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) شرق إسطنبول. وكان قد وقع حريق سابق في المنطقة خلال عطلة الفصل الدراسي عندما كانت الفنادق في المنطقة مكتظة.