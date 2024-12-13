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حريق مروع في دار للمسنين بعمان يودي بحياة 6 أشخاص ويصيب 60 آخرين

سيارات الإسعاف تغادر مركز الملك عبد الله بن الحسين للتدريب في الموقر في ضواحي عمان، الأردن، الاثنين 9 نوفمبر 2015
سيارات الإسعاف تغادر مركز الملك عبد الله بن الحسين للتدريب في الموقر في ضواحي عمان، الأردن، الاثنين 9 نوفمبر 2015 حقوق النشر Raad Adayleh/AP
حقوق النشر Raad Adayleh/AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة، حادثة مأساوية بعدما اندلع حريق في دار لرعاية المسنين، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم 5 حالات وصفت بالحرجة، وفقاً لمديرية الأمن العام الأردنية.

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وكشفت مديرية الأمن العام عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في دار ضيافة المسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء بمنطقة الجويدة في عمان، نجم عن تصرف أحد نزلاء الدار.

وأشارت المديرية أن نظام الإطفاء في المبنى كان فعالًا وتم الكشف عليه مؤخرًا، إلا أن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف أدى إلى وقوع وفيات بين النزلاء نتيجة استنشاقه.

كما أن النيران قد امتدت إلى مساحة تُقدر بحوالي 80 مترًا مربعًا، مما استدعى إجلاء جميع النزلاء، البالغ عددهم 111 شخصًا، إلى مراكز إيواء بديلة لضمان سلامتهم، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"،

الدفاع المدني يستجيب لحريق في دار ضيافة المسنينالدفاع المدني يستجيب لحريق في جمعية الاسرة البيضاء للمسنين.**سرعة...

Posted by ‎Jordan Public Security - مديرية الامن العام‎ on Thursday, December 12, 2024

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، التي تابعت الحادث عن قرب، أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الحكومية. وأشارت إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق.

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في سياق متصل، زار رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان المصابين في مستشفى البشير واطمأن على حالتهم الصحية، مشددًا على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

من الجدير بالذكر أن الحادثة أثارت حالة من الحزن والصدمة في الأردن، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة في المرافق المخصصة لرعاية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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