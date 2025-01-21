Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

استقالات تضرب الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق عملية "السور الحديدي" في جنين وحادث طعن يهز تل أبيب

ضباط الجيش الإسرائيلي يسيرون في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الاثنين 10 يونيو 2024
ضباط الجيش الإسرائيلي يسيرون في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الاثنين 10 يونيو 2024 Copyright Majdi Mohammed/ AP.
Copyright Majdi Mohammed/ AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في جنين أسمتها "السور الحديدي"، تزامنًا مع دخول الهدنة في غزة يومها الثالث. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهدف منها هو "تعزيز الأمن في الضفة الغربية وحماية المستوطنين من المحور الإيراني وأذرعه".

اعلان

وقصفت القوات الإسرائيلية جنين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما قيدت التحركات في رام الله والأغوار وأغلقت طريق بيرزيت بالمكعبات الإسمنتية، ونفذت سلسلة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية بعد "تقارير عن عمليات إخلال بالنظام".

من جانب آخر، رحب كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إنهم سيواصلون العمل مع ترامب على تعزيز الاستيطان والتحالف الاستراتيجي بين الدولتين.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين في البيت الأبيض بأنه "غير واثق من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، قائلًا: "هذه حربهم وليست حربنا".

أما حماس، فأعلنت أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستجري في موعدها المحدد يوم السبت المقبل، بعدما تواردت أنباء عن احتمال تأجيلها.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"تشبه التحية النازية"؟.. إيلون ماسك يثير الجدل بإيماءة يده أثناء تنصيب ترامب

بالأرقام.. كم كلفت الحرب على غزة الخزينة الإسرائيلية ؟

دخول أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار