وزير الخارجية السعودي: يجب تجنب الحرب بين إيران وإسرائيل

وأضاف أن السعودية لا ترى أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، ستساهم في زيادة خطر الحرب.

كما أفاد في كلمة ألقاها خلال حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمؤتمر دافوس في سويسرا، أن على إيران أن تكون إيجابية تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن تدعم الاتفاق.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال إنه يعتزم زيارة بيروت هذا الأسبوع، وأكد على الحاجة إلى رؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية، لزيادة الدور السعودي في بيروت.

واعتبر أن انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمرا إيجابيا، ووصف المحادثات التي تجري في البلاد، بأنها تدعو للتفاؤل.

الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يصل إلى اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ببيروت 16 كانون الأول ديسمبر 2024 Bilal Hussein/AP

كما تطرق إلى سوريا، وقال إن هناك رغبة قوية من جانب الإدارة السورية في التعاون وأنها منفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الرياض لديها تفاؤل حذر بشأن سوريا، وأن الإدارة تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، حسب تعبيره.