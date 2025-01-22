ترامب: "بوتين لا يُبلي بلاءً حسنًا".. الرئيس يهدد زعيم الكرملين بالعقوبات ويمازحه "علينا أن ننجز!"

وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يعقد صفقة، أعتقد أنه يدمّر روسيا بعدم إبرامها."

وأشار بعد ذلك إلى الأضرار الاقتصادية منذ دخولها الحرب، قائلاً: "أعتقد أن روسيا ستكون في ورطة كبيرة. ألقِ نظرة على اقتصادها. ألقِ نظرة على التضخم لديهم."

وتابع الرئيس البالغ 78 عامًا أن الحرب الروسية-الأوكرانية "ما كان ينبغي أن تشتعل أساسًا".

وأردف: "بوتين لا يمكن أن يكون سعيدًا.. إنه لا يُبلي بلاءً حسنًا، أعني، إنه يُصارع.. هذا لا يجعله يبدو في حالة جيدة جدًا.. أعتقد أنه سيكون في وضع جيد لو أنه أنهى تلك الحرب."

وأضاف أنه سيجتمع مع الزعيم الروسي في وقت "قد يكون قريبًا جدًا"، ومازح الصحفيين الذين سألوه عن وعوده "بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة" قائلًا: "بقي لي نصف يوم.. نريد أن ننجز ذلك."

وأكد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد أن يبرم الصفقة، لكنّه "لا يعرف إن كان بوتين يريد ذلك".

كما عبّر الرئيس عن امتعاضه من استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا قائلًا إنها "أمر سخيف، فالولايات المتحدة تمدّها بما يصل إلى 200 مليار دولار، وهو رقم يفوق ما تقدمه أوروبا لأوكرانيا، وهو يؤثر عليهم بشكل كبير نظرًا لبعد المسافة."