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ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وأحب الشعب الروسي وعلى بوتين إيقاف "الحرب السخيفة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Copyright Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Copyright Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إنه لا يسعى لإيذاء روسيا، مشيرا إلى حبه للشعب الروسي وعلاقته الجيدة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضاف ترامب أنه من المهم ألا ننسى أبدا أن روسيا ساعدت الولايات المتحدة في الفوز بالحرب العالمية الثانية، حيث تكبدت الولايات المتحدة خسائر بشرية ضخمة بلغت نحو 60 مليون شخص.

 وتابع قائلا: "بعد كل هذا، سأقدم لروسيا، التي يعاني اقتصادها من الانهيار، وللرئيس بوتين خدمة كبيرة للغاية".

وفي تصريحات لافتة، دعا ترامب إلى إنهاء الحرب الحالية، قائلا: "يجب أن نستسلم الآن، ونوقف هذه الحرب السخيفة. إنها لن تتحسن".

كما حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى "صفقة" قريبا، فسيكون أمامه خيار فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك زيادة الضرائب والتعريفات الجمركية على أي صادرات روسية إلى الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى المشاركة في الصراع.

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وأكد ترامب، أن الحرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كان هو في سدة الحكم، مشددا على ضرورة إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

وأضاف: "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، وأنا أعتقد أن الطريقة السهلة هي الأفضل دائما".

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس الأمريكي أن "الوقت قد حان لإبرام صفقة. لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".

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