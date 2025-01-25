Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الحوثيون يفرجون بشكل أحادي عن 153 محتجزاً من معتقلي الحرب وترحيب من الصليب الأحمر

جندي من قوات الحوثي يرافق السجناء المفرج عنهم الموالين للحكومة اليمنية بعد إطلاق سراحهم، في صنعاء، اليمن، السبت، 25 يناير/كانون الثاني 2025.
جندي من قوات الحوثي يرافق السجناء المفرج عنهم الموالين للحكومة اليمنية بعد إطلاق سراحهم، في صنعاء، اليمن، السبت، 25 يناير/كانون الثاني 2025. حقوق النشر Osamah Abdulrahman/AP
حقوق النشر Osamah Abdulrahman/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

أفرجت جماعة الحوثي عن 153 محتجزًا في خطوة أحادية، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت تتزايد فيه الجهود لتخفيف التوتر في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2014.

اعلان

وأشار الصليب الأحمر أنه تم فحص الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم طبيًا وتقديم المساعدات الإنسانية لهم في صنعاء. وكان الحوثيون قد أشاروا في وقت سابق إلى نيتهم الإفراج عن المحتجزين في إطار خطوات لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

ومع ذلك، جاء هذا الإفراج بعد احتجاز الحوثيين لسبعة موظفين يمنيين تابعين للأمم المتحدة، ما أثار غضب المنظمة الدولية.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل مسلحي الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025
اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل مسلحي الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025AP
Related

من جانبها، قالت كريستين سيبولا، رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن، إن هذه العملية جلبت فرحة لعائلات الأسرى الذين كانوا ينتظرون عودة أحبائهم، مشيرة إلى أملها في أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من المبادرات الإنسانية.

في المقابل، ذكر عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، أن الذين تم الإفراج عنهم كانوا "حالات إنسانية"، من بينهم المرضى والجرحى وكبار السن.

ويشار إلى أن الصليب الأحمر ساعد في تنظيم عمليات تبادل الأسرى في الأعوام السابقة، بما في ذلك عمليات تبادل في 2020 و2023، إلى جانب الإفراج عن دفعة أخرى في 2024.

مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025
مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025AP

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن تقليص هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وأفرجوا عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" المكون من 25 شخصًا، التي كانوا قد احتجزوها في نوفمبر 2023، في خطوة بدت متزامنة مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل أكثر من 150,000 شخص، بينهم مدنيون ومقاتلون، وتسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

على الصعيد الداخلي، يعاني اليمن من انهيار اقتصادي حاد، مما يزيد الضغط على جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل للصراع. رغم الهدوء النسبي الذي شهدته بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة، استمرت الاشتباكات والهجمات، بما في ذلك احتجاز الحوثيين لعدد من موظفي الأمم المتحدة.

مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025
مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر يساعدون الأسرى في تجهيز أنفسهم قبل إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين في صنعاء، اليمن، يوم السبت 25 يناير 2025AP

من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدًا أن استمرار استهداف موظفي الأمم المتحدة يؤثر على قدرتهم في تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وفي خطوة منفصلة، أضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين إلى قائمة "الجماعات الإرهابية" مجددًا، بعد أن رفعها الرئيس جو بايدن، مما قد يزيد التوترات مع الجماعة في المستقبل.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وأحب الشعب الروسي وعلى بوتين إيقاف "الحرب السخيفة"

اليمن: الحوثيون يشنون هجومًا على سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باتجاه خليج عدن وأصابوا سفينتين