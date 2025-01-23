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ترامب: أخطا بايدن بعدم العفو عن نفسه قبل مغادرته منصبه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام خطابه خلال حفل تنصيب الرئيس الستين في قاعة الكونجرس الأمريكي في واشنطن وخلفه الرئيس السابق جو بايدن 20 كانون الثاني يناير 2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام خطابه خلال حفل تنصيب الرئيس الستين في قاعة الكونجرس الأمريكي في واشنطن وخلفه الرئيس السابق جو بايدن 20 كانون الثاني يناير 2025 Copyright Shawn Thew/AP
Copyright Shawn Thew/AP
بقلم: يورونيوز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السابق ارتكب خطأً بعدم العفو عن نفسه قبل مغادرته منصبه. وفي لقاء مع فوكس نيوز تحدث عن عدة مواضيع تتعلق بتيك توك، وكاليفورنيا واقتحام مبنى الكابيتول، والمزيد من الملفات الهامة على الساحة الأمريكية.

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ووصف ترامب عدم قيام جو بايدن بالعفو عن نفسه، رغم عفوه عن شخصيات عديدة، بأنه أمر مضحك ومحزن في الوقت ذاته.

جاء ذلك عندما أخبر ترامب المذيع ومقدم الاخبار شين هانيتي في المكتب البيضاوي، أنه مُنح خيار العفو عن نفسه في عام 2021 عندما غادر البيت الأبيض، لكنه رفض لأنه اعتقد أنه لم يرتكب أي خطأ حينئذ.

وقال ترامب، في أول مقابلة فردية له منذ عودته إلى البيت الأبيض لولايته الثانية، إن بايدن تلقى نصيحة سيئة للغاية، وأشار إلى سوء مستشاري بايدن من وجهة نظره.

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقفان معًا قبل بدء مراسم تنصيب الرئيس الستين في واشنطن 20 كانون الثاني يناير 2025
الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقفان معًا قبل بدء مراسم تنصيب الرئيس الستين في واشنطن 20 كانون الثاني يناير 2025Saul Loeb/AP

وفي ملف آخر، أشار ترامب إلى إنه قد يحجب المساعدات عن كاليفورنيا حتى تغير الولاية طريقة إدارتها لمواردها المائية النادرة، وقال في المقابلة إنه لا يجب إعطاء كاليفورنيا أي شيء حتى تسمح بتدفق المياه.

وادعى أن مساعيها للحفاظ على الأسماك في الجزء الشمالي من الولاية، تسببت في جفاف صنابير المياه في المناطق الحضرية، حسب تعبيره.

أما بخصوص الهجمات على ضباط الشرطة في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، فوصفها ترامب بـ"حوادث بسيطة للغاية"، في سعيه للدفاع عن قراره بالعفو عن المتمردين. ومن بين المعفي عنهم أكثر من 250 شخصًا أدينوا بتهم الاعتداء، وبعضهم هاجم الشرطة بأسلحة بدائية مثل أعمدة العلم وعصا الهوكي والعكاز.

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وفيما يتعلق بسلسلة أوامره التنفيذية، رفض المخاوف الأمنية بشأن تطبيق تيك توك الصيني، كما ناقش إمكانية قطع الأموال الفيدرالية عن "المدن الأمريكية الآمنة" التي تحمي المهاجرين غير النظاميين من طلبات الاحتجاز الفيدرالية.

وسيتحدث ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم الخميس، دون معرفة المواضيع التي سيركز عليها في أول خطاب رئيسي له عن بُعد، أمام قادة الأعمال والسياسة العالميين.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ريتشارد غرينيل المبعوث الرئاسي الأمريكي الجديد للبعثات الخاصة، إنه أمر صادم للغاية أن العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين، والعديد من السياسيين الأميركيين، لم يحاولوا وقف الحرب، منتقدا إدارة بايدن.

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