وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن

بقلم: يورونيوز

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أصدر ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، عفوًا بحق نحو 1500 شخص مدانين أو متهمين جنائيًا في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي، منفذًا وعوده التي كررها خلال حملته الانتخابية.

كما أعلن الزعيم الجمهوري أن واشنطن ستخرج من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الأخيرة "أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية دولية أخرى".

الرئيس دونالد ترامب، يحمل سيفًا بعد استخدامه لقطع كعكة إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الاثنين، 20 يناير 2025، في واشنطن Alex Brandon/ AP

واتهم ترامب المنظمة بالانقياد لدول أعضاء، زاعمًا أنها طلبت مدفوعات باهظة بشكل غير عادل من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتوافق مع المبالغ التي طلبتها من الصين، وقال: "منظمة الصحة العالمية احتالت علينا".

وإلى جانب ذلك، أمر الرئيس الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى العمل، كما أضعف الحماية الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية، في خطوة فسرها البعض بأنها محاولة منه للالتفاف وطردهم حتى يتسنى له تغيير الطاقم.

كما وقع الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا مرسومًا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يومًا للعثور على مشترٍ غير صيني في الولايات المتحدة حتى لا يتم حظره.

الرئيس دونالد ترامب يشير إلى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد أداء اليمين في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن Chip Somodevilla/Pool Photo via AP

وألغى ترامب أيضًا جملة من قرارات بايدن، فأعاد كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات.