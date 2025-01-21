Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن

الرئيس دونالد ترامب يتحدث على خشبة المسرح في حفل القائد العام، الاثنين 20 يناير 2025، في واشنطن.
الرئيس دونالد ترامب يتحدث على خشبة المسرح في حفل القائد العام، الاثنين 20 يناير 2025، في واشنطن. Copyright Ben Curtis/ AP
Copyright Ben Curtis/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

شرع دونالد ترامب، بعد ساعات قليلة من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في توقيع جملة من الإجراءات التنفيذية، ملغيًا نحو 78 قرارًا تبناها سلفه الديمقراطي جو بايدن.

اعلان

أصدر ترامب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، عفوًا بحق نحو 1500 شخص مدانين أو متهمين جنائيًا في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي، منفذًا وعوده التي كررها خلال حملته الانتخابية.

كما أعلن الزعيم الجمهوري أن واشنطن ستخرج من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الأخيرة "أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية دولية أخرى".

الرئيس دونالد ترامب، يحمل سيفًا بعد استخدامه لقطع كعكة إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الاثنين، 20 يناير 2025، في واشنطن
الرئيس دونالد ترامب، يحمل سيفًا بعد استخدامه لقطع كعكة إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، الاثنين، 20 يناير 2025، في واشنطنAlex Brandon/ AP

واتهم ترامب المنظمة بالانقياد لدول أعضاء، زاعمًا أنها طلبت مدفوعات باهظة بشكل غير عادل من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتوافق مع المبالغ التي طلبتها من الصين، وقال: "منظمة الصحة العالمية احتالت علينا".

Related

وإلى جانب ذلك، أمر الرئيس الموظفين الفيدراليين بالعودة إلى العمل، كما أضعف الحماية الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية، في خطوة فسرها البعض بأنها محاولة منه للالتفاف وطردهم حتى يتسنى له تغيير الطاقم.

كما وقع الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا مرسومًا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يومًا للعثور على مشترٍ غير صيني في الولايات المتحدة حتى لا يتم حظره.

الرئيس دونالد ترامب يشير إلى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد أداء اليمين في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن
الرئيس دونالد ترامب يشير إلى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد أداء اليمين في القاعة المستديرة بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطنChip Somodevilla/Pool Photo via AP

وألغى ترامب أيضًا جملة من قرارات بايدن، فأعاد كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في عهد ترامب.. وعود ببداية عصر ذهبي واستعادة قناة بنما وخليج المكسيك يتحول إلى "خليج أمريكا"

بايدن يصدر عفواً استثنائياً لحماية شخصيات بارزة من "انتقام" ترامب.. والأخير يصف القرار بـ"المخزي"

بايدن في أول ظهور علني: إدارة ترامب سببت أضرارا فادحة في أقل من 100 يوم