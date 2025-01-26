مخبز كوان هونغ في هونغ كونغ يبتكر حشوة الفستق لمعجنات رأس السنة القمرية

بقلم: يورونيوز

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كانت هذه المعجنات في السابق محشوة بالفول السوداني والفاصوليا الحمراء، ولكن هذا العام قررت العائلة إضافة حشوة الفستق لتلبية رغبات الزبائن الشباب.

وأوضحت هو يويت-ين، إحدى أفراد العائلة، أن الفستق كان خيارًا ممتازًا لجذب زبائن جدد، مما جعل المخبز أكثر جذبًا لأولئك الذين يبحثون عن نكهات تجمع بين التقليدي والعصري.

رغم المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق مع ظهور سلاسل المخابز الكبرى والمخابز المستقلة الحديثة، يصر "تشارلز إنغ"، الجيل الثاني من العائلة، على تقديم المخبوزات التقليدية ذات القيمة العالية بعيدًا عن هذا التنافس. ولا يسمح الزبائن بالدخول مباشرة للتسوق، بل يُجبرون على شراء المنتجات من واجهة المتجر.

تعتبر فطائر الفستق الجديدة التي يقدمها المخبز إضافة مميزة للمأكولات التقليدية في هونغ كونغ، مما يجعل الزبائن يفضلونها كخيار يجمع بين النكهة التقليدية والابتكار في الوقت نفسه.