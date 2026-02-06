Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
"الخيول الباكية" معروضة
No Comment

فيديو. تعرف إلى "الحصان الحزين" الشهير باجتياح احتفالات رأس السنة القمرية في الصين

آخر تحديث:

لعبة حصان تبكي تغزو الصين قبل رأس السنة القمرية. من خطأ في التصميم إلى شهرة على "دووين"، اكتشف لماذا يسعى الجميع لاقتناء هذه اللعبة.

تشهد الزينة ذات الطابع المستوحى من الحصان إقبالا واسعا في سوق "يي وو" الدولي للتجارة في مقاطعة تشجيانغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية. ومن بين الأكثر مبيعا دمية "الحصان الباكي" المحشوة، التي وُلدت من خطأ في المصنع جعل ملامح وجهها تبدو دامعة، قبل أن يحولها هذا الخطأ إلى نجمة على منصة "Douyin" حصدت ملايين المشاهدات.

وتبنّى المتسوقون الشبان هذا الحصان ذا المظهر الحزين على أنه مزحة هادئة حول ضغوط العمل، فيما أضافت المصانع في "يي وو" خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد. وبعض المشترين يقتنون النسخة "الطبيعية" أيضا، فيحتفظون بـ**"الحصان الحزين"** في مكان العمل وبـ**"الحصان السعيد"** في المنزل.

ومع حلول عام "الحصان الناري" في الأبراج الصينية في 17 فبراير، أصبحت هذه الدمية المنتشرة على الإنترنت رمزا غير متوقع لموسم الاحتفال برأس السنة القمرية.

