فيديو. تعرف إلى "الحصان الحزين" الشهير باجتياح احتفالات رأس السنة القمرية في الصين

تشهد الزينة ذات الطابع المستوحى من الحصان إقبالا واسعا في سوق "يي وو" الدولي للتجارة في مقاطعة تشجيانغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية. ومن بين الأكثر مبيعا دمية "الحصان الباكي" المحشوة، التي وُلدت من خطأ في المصنع جعل ملامح وجهها تبدو دامعة، قبل أن يحولها هذا الخطأ إلى نجمة على منصة "Douyin" حصدت ملايين المشاهدات.

وتبنّى المتسوقون الشبان هذا الحصان ذا المظهر الحزين على أنه مزحة هادئة حول ضغوط العمل، فيما أضافت المصانع في "يي وو" خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد. وبعض المشترين يقتنون النسخة "الطبيعية" أيضا، فيحتفظون بـ**"الحصان الحزين"** في مكان العمل وبـ**"الحصان السعيد"** في المنزل.

ومع حلول عام "الحصان الناري" في الأبراج الصينية في 17 فبراير، أصبحت هذه الدمية المنتشرة على الإنترنت رمزا غير متوقع لموسم الاحتفال برأس السنة القمرية.