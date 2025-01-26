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خطة لـ"تطهير غزة"..ترامب يدعو لنقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن

نازحون فلسطينيون يعودون إلى رفح في قطاع غزة، يوم الاثنين 20 يناير 2025
نازحون فلسطينيون يعودون إلى رفح في قطاع غزة، يوم الاثنين 20 يناير 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكّدًا أن الدولتين يجب أن تستوعب الفلسطينيين "مؤقتًا أو على المدى الطويل".

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وجاءت هذه التصريحات يوم السبت على متن طائرته الرئاسية، حيث وصف ترامب الوضع في غزة بـ"الفوضوي" وأعرب عن رغبته في تعاون الدولتين العربيتين لاستقبال الفلسطينيين النازحين.

وفي محادثة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني، الذي هنأه على تنصيبه رئيسًا، ناقش ترامب إمكانية انتقال المزيد من الفلسطينيين إلى الأردن في وقت تزداد فيه الضغوط الإنسانية داخل قطاع غزة. وأشار ترامب قائلاً: "قلت له، 'أود أن تأخذوا المزيد'... لأن غزة الآن في حالة دمار".

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كما أكد ترامب عزمه التحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داعيًا مصر إلى قبول الفلسطينيين من غزة. وقال ترامب: "إنه حرفيًا موقع دمار، حيث كل شيء هناك مدمّر والناس يموتون، لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في مكان آخر حيث يمكنهم العيش بسلام".

وفي سياق متصل، أبدى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، دعمه لهذه المبادرة عبر تغريدة له على منصة "إكس"، حيث أكد أن من بين مطالبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة.

من جهة أخرى، يعتبر الأردن استيعاب المزيد من الفلسطينيين تحديًا حساسًا، خاصة أن المملكة تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب 1948. أما مصر، فتعتبر نقل الفلسطينيين من غزة تهديدًا للأمن القومي، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على اتفاق السلام مع إسرائيل.

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