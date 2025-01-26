الإمارات تدين بشدة استهداف المستشفى السعودي في الفاشر وتدعو لحماية المدنيين

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وأكد وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، على موقف الإمارات الثابت بضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم استهداف المدنيين أو المؤسسات المدنية.

كما دعا إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وضمان عدم تحولهم إلى أهداف للصراع الدائر.

وأشار إلى أهمية احترام جميع الأطراف التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة وآليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان "ALPS"، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما شدد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وعبر المسؤول الإماراتي عن تعازيه للشعب السوداني وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

استهدف الهجوم مستشفى الولادة التعليمي السعودي، حيث وجه المسؤولون المحليون أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع.

وقد أسفر الهجوم الذي استهدف المستشفى الوحيد العامل في مدينة الفاشر عن مقتل نحو 70 شخصًا، في تصعيد خطير للحرب الأهلية التي تعصف بالسودان، وفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.